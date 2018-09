Nations League 2019: la Polonia ai raggi X. Si riparte ancora da Lewandowski per cancellare il Mondiale

La Polonia, prima avversaria dell’Italia nella nuova Nations League, riparte ancora una volta da Robert Lewandowski. Il neo ct Jerzy Brzeczek ha ricostruito la squadra intorno all’uomo simbolo di una nazionale che vuole riscattarsi dopo un Mondiale partito con grandi speranze e chiuso davvero malamente. La Polonia era volata in Russia con tanta voglia di stupire e con l’obiettivo di puntare ad un piazzamento importante ed invece è uscita subito nel girone, con zero vittorie all’attivo ed un pareggio ottenuto all’ultima giornata contro il Giappone.

C’è grande voglia di riscatto per la squadra polacca e il bomber del Bayern Monaco resta sempre il primo pericolo per le avversarie. Alla fine Lewandowski è rimasto a giocare in Bundesliga, nonostante le tanti voci di mercato che lo hanno visto protagonista questa estate, con il suo futuro o in Premier League o in Liga. Alla fine il Bayern non lo ha fatto partire e il bomber di Varsavia è andato in gol in entrambe le prime due giornate, senza dimenticare la tripletta in Supercoppa.

Sarà una Polonia anche molto “italiana”, visto che sono ben otto i giocatori che arrivano dalla Serie A. A partire dal portiere con Wojciech Szczesny che è il titolare e dietro di lui come riserva c’è Lukasz Skorupski del Bologna. In difesa il sampdoriano Bartosz Bereszynski dovrebbe partire dal primo minuto, mentre in panchina siede l’atalantino Arkadiusz Reca.

Restando sempre in casa blucerchiata a centrocampo spazio anche a Karol Linetty e soprattutto al talento del napoletano Piotr Zielinski. E’ l’attacco, però, il punto di forza della Polonia, visto che non ci sarà solo Lewandwski, ma con di fianco a lui potrebbe trovare spazio uno tra Arkadiusz Milik o Krzysztof Piatek, il neo bomber del Genoa e capocannoniere attuale della Serie A con tre gol in due partite.

Il modulo scelto dal tecnico Brzeczek potrebbe essere un 4-2-3-1 con il quartetto difensivo capeggiato da Kamil Glik, anche lui dal passato in Italia con la maglia di Palermo e soprattutto del Torino. In mezzo al campo Goralski e Krychowiak dovrebbero agire davanti alla difesa, con il terzetto formato da Kurzawa, Zielinski e Makuszewski a supportare Lewandowski. Uno schieramento che può anche variare, magari inserendo uno tra Milik e Piatek, passando dunque al 4-4-2. Venerdì a Bologna contro l’Italia sarà una sfida importante per entrambe le nazionali, accomunate da quella voglia di ripartire subito e cancellare in fretta le delusioni passate.













foto: Dziurek Shutterstock.com