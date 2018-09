Nations League 2018-2019, quando gioca l’Italia? Le date e gli orari delle sfide con Polonia e Portogallo

L’Italia è pronta per tornare in campo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Sono stati mesi difficili per il nostro calcio che ha davvero toccato il fondo, stiamo attraversando l’anno zero in quello che è il nostro sport nazionale, il momento è molto complicato ma bisogna subito reagire e la nostra Nazionale ha subito a disposizione una ghiotta chance: la Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di ridurre il numero di amichevoli e di aumentare gli incontri con i tre punti in palio.

Gli azzurri sono stati inseriti nel girone con Polonia e Portogallo, due formazioni che affronteremo subito a settembre nella prima finestra stabilita per la fase preliminare di questo torneo (la prima classificata del gruppo accederà alla Final Four). L’esordio è previsto per venerdì 7 settembre a Bologna contro i biancorossi, tre giorni dopo a Lisbona invece andrà in scena la sfida ai lusitani Campioni d’Europa privi però di Cristiano Ronaldo.

Di seguito il calendario completo con tutte le date e gli orari delle prime partite dell’Italia nella Nations League 2018-2019. Gli incontri degli azzurri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

20.45 Italia-Polonia (a Bologna)

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia (a Lisbona)

