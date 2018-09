Nations League 2018-2019, Portogallo-Italia: programma, orario e come vederla in tv

L’Italia affronterà il Portogallo nella seconda sfida della UEFA Nations League. Dopo l’esordio in casa con la Polonia la squadra di Roberto Mancini volerà a Lisbona per sfidare i lusitani. Sarà una partita potenzialmente decisiva per gli azzurri, che cercheranno di ottenere la qualificazione alle Final Four. Il Portogallo è infatti una squadra di livello e pur senza Cristiano Ronaldo, darà sicuramente filo da torcere alla nostra Nazionale, che possiede però le carte in regola per trovare i tre punti.

Portogallo-Italia si giocherà lunedì 10 settembre all’Estadio do Sport Lisboa e Benfica con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Lunedì 10 settembre

20.45 Portagallo-Italia, Gruppo 3, Estadio do Sport Lisboa e Benfica













