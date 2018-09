Mountain bike, Mondiali 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre si svolgeranno a Lenzerheide (Svizzera) i Mondiali di mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. Una rassegna iridata che arriva al termine di una stagione di Coppa del Mondo molto combattuta, che ha visto finalmente protagonisti anche gli azzurri. L’Italia potrà infatti puntare in alto con Gerhard Kerschbaumer, reduce da quattro podi consecutivi. Gli elvetici cercheranno invece di fare incetta di medaglie davanti al proprio pubblico, puntando su fuoriclasse come Nino Schurter e Jolanda Neff.

Il programma delle gare si aprirà mercoledì 5 con il Team Relay, giovedì 6 si svolgeranno le gare Juniors di cross country, mentre venerdì quella Under 23. Sabato 7 sarà la giornata clou con l’assegnazione dei titoli elite del cross country, mentre domenica 9 si chiuderà con le finali elite e junior della downhill. Al momento non è prevista la diretta tv nel nostro paese. Di seguito il programma completo.

Mondiali Mountain bike 2018

Mercoledì 5 settembre

17.30-18.45 Cross Country Team Relay

Giovedì 6 settembre

14.00-15.30 Cross Country Juniors femminile

16.30-18.00 Cross Country Juniors maschile

Venerdì 7 settembre

10.15-11.15 Downhill Qualificazioni Juniors

11.30-12.45 Downhill Qualificazioni Elite

14.30-15.45 Cross Country U23 femminile

16.30-17.45 Cross Country U23 maschile

Sabato 8 settembre

12.30-14.00 Cross Country Elite femminile

15.30-17.00 Cross Country Elite maschile

Domenica 9 settembre

9.30-10.00 Downhill Juniors femminile

10.15-11.15 Downhill Juniors maschile

13.00-14.00 Downhill Elite femminile

14.30-16.45 Downhill Elite maschile

Foto: Nicola Fabbian