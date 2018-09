Mountain Bike, Mondiali 2018: Jolanda Neff profeta in patria nella prova femminile? L’Italia ci prova con Eva Lechner

Tutto pronto per le gare più importanti per quanto riguarda i Mondiali di Mountain Bike 2018. In terra svizzera, in quel di Lenzerheide, vanno in scena le prove Elite per il cross country, la disciplina olimpica. Domani si accendono i fari per quanto riguarda la prova al femminile: il pubblico elvetico è prontissimo ad esaltarsi per l’atleta più attesa del lotto, Jolanda Neff.

L’atleta di casa è stata davvero la dominatrice della stagione. Due vittorie di tappa e la classifica finale di Coppa del Mondo (oltre ad altri tre podi), poi la ciliegina sulla torta con lo spettacolare trionfo agli Europei di Glasgow, correndo da vera padrona della corsa. L’elvetica vuole chiudere uno strepitoso tris bissando il titolo iridato che si era già andata a prendere nel 2017 in terra australiana, in quel di Cairns. Tante le avversarie agguerrite, ma difficilmente la svizzera lascerà farsi fare questo scalpo davanti al pubblico amico. Da seguire la danese Annika Langvad, la canadese Emily Batty, la transalpina Pauline Ferrand-Prévot e la polacca Maja Włoszczowska.

L’unica speranza tricolore è affidata all’ormai veterana Eva Lechner. L’altoatesina non ha centrato grandissimi risultati nella specialità in stagione: obiettivo realistico quello di provare a lottare per la top-10.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Romeo Deganello