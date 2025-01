Ciclocross, Carlotta Borello è la nuova campionessa italiana: Casasola quinta al rientro, saluta Eva Lechner

Cambio della guardia nella categoria élite femminile. La nuova campionessa italiana è Carlotta Borello: la ventitreenne del Team Cingolani Specialized arriva da sola sul traguardo di Faé di Orderzo e conquista il primo titolo nazionale della propria giovane carriera, in una gara che ha visto Sara Casasola perdere abbastanza presto le ruote delle migliori.

La campionessa del 2024 tornava alle gare dopo quasi un mese, con un virus influenzale che l’aveva tenuta fuori dai giochi dall’appuntamento di Namur in Coppa del Mondo lo scorso 15 dicembre. Dopo un primo giro promettente non è riuscita a tenere lo scatto di Borello, che è andata in fuga, e dopo un paio di scivolate non è più riuscita a dire la sua per il podio chiudendo quinta a oltre quattro minuti dalla vincitrice.

La vittoria sembrava dunque scontata per Borello, che però non aveva fatto i conti con Rebecca Gariboldi. La rappresentante della Ale Cycling Team ha compiuto una seconda parte di gara fantastica, recuperando sempre più terreno fino ad arrivare dietro alla sua avversaria. Il duello però viene interrotto da una scivolata negli ultimi metri, che permette a Borello di esultare, mentre al terzo posto c’è Letizia Borghesi a 30”.

Quella di oggi era l’ultima gara da professionista di Eva Lechner: la undici volte campionessa italiana è arrivata decima a oltre 10 minuti da Carlotta Borello, godendosi ogni singolo metro dell’ultima pedalata in uno sport che le ha portato numerose soddisfazioni in carriera.