Motomondiale, GP Aragon 2018: programma, orari e tv delle qualifiche

Il weekend del GP di Aragon entra nel vivo con la giornata dedicata alle ultime prove libere e alle qualifiche delle tre classi del Motomondiale 2018. Nella classe regina ci si attende una sfida sul filo dei centesimi per la pole position tra Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Marc Marquez, i quali sono stati i più competitivi nelle ultime gare e nelle sessioni di prova di ieri. Marquez, leader della classifica iridata, ha vinto su questo tracciato negli ultimi due anni e vorrà portare a cinque il numero di successi in carriera al Motorland. In casa Yamaha la situazione non sembra migliorata sostanzialmente rispetto alla domenica di Misano, perciò Rossi e Viñales dovranno limitare i danni e cercare di partire perlomeno in seconda fila.

Il sabato del Gran Premio di Aragon verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky ai canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) mentre su TV8 a partire dalle ore 19.45 andranno in onda le sintesi delle qualifiche delle tre classi del Motomondiale. La diretta streaming sarà disponibile solo su Sky Go, piattaforma riservata solo agli abbonati Sky.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle sessioni di qualifica delle tre classi, per non perdervi nulla del quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2018. Di seguito il programma completo della giornata odierna ad Aragon.

SABATO 22 SETTEMBRE

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2













Foto: Valerio Origo