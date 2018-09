Andrea Dovizioso, GP San Marino Misano: “Siamo competitivi, vogliamo qualcosa più del podio”. Jorge Lorenzo: “Gara combattuta”

Le Ducati partiranno con tutti i favori del pronostico per il GP di San Marino che si correrà nel weekend a Misano. Le Rosse, dopo aver trionfato a Brno e in Austria a cui è seguita la non disputata della prova di Silverstone, cercano la terza vittoria consecutiva ma ovviamente se la dovranno vedere con Marc Marquez e un ritrovato Valentino Rossi. Le moto di Borgo Panigale sembrano in grande forma, proprio come i due piloti che saranno protagonisti sul tracciato romagnolo.

ANDREA DOVIZIOSO: “È stato un vero peccato non poter fare la gara di Silverstone perché eravamo molto competitivi e abbiamo perso una buona occasione per guadagnare qualche punto su Marquez. siamo molto carichi, anche perché i due test a Misano e ad Aragón delle scorse settimane sono andati molto bene ed abbiamo confermato la nostra competitività su entrambe le piste, per cui scendiamo in pista molto fiduciosi. Il GP di San Marino è un appuntamento importante a cui teniamo molto: l’anno scorso siamo saliti sul podio con il terzo posto, ma quest’anno cerchiamo qualcosa di più”.

JORGE LORENZO : “Quello che è successo a Silverstone è stato un vero peccato, ma alla fine penso sia stata presa la decisione giusta. Non vediamo l’ora di affrontare questa gara e dimostrare che possiamo lottare per grandi risultati fino alla fine della stagione. Misano è un circuito che mi piace molto, ed anche il test che abbiamo fatto il 19 agosto è stato molto positivo e ci consentirà di iniziare le prove con una base competitiva. Anche il test ad Aragón della scorsa settimana ci ha dato dei buoni riscontri e ci ha aiutato a tenerci in allenamento con la moto, che è sempre utile. Sarà una gara combattuta perché qui tanti piloti vanno forte, e mi aspetto un weekend pieno di emozioni. Io ho sensazioni molto buone”.













Foto: Valerio Origo