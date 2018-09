MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP di San Marino a Misano

Valentino Rossi è pronto per il Gran Premio di San Marino 2018 sul tracciato di Misano Adriatico per provare a raddrizzare una stagione che, fino a questo momento, ha regalato al “Dottore” ben pochi sorrisi. Per il pilota di Tavullia si tratta letteralmente della corsa di casa, dato che il circuito intitolato a Marco Simoncelli dista appena 14 chilometri da casa Rossi. Il nove volte campione del mondo conosce alla perfezione la pista, dove ha già vinto in tre occasioni, dato che vi si corre solamente dal 2007. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio i precedenti del numero 46 sul tracciato romagnolo.

STAGIONE 2007 – Si torna a correre a Misano dopo 20 anni ma non porta fortuna a Valentino Rossi che, dopo pochi giri, vede concludere la sua gara per la rottura del motore. La vittoria va a Casey Stoner, dominatore del Mondiale MotoGP 2007, davanti alle Suzuki di Chris Vermeulen a 4.8 e John Hopkins a 16.0.

STAGIONE 2008 – Il secondo ritorno sul tracciato di casa vede Valentino Rossi dominare la scena, precedendo Jorge Lorenzo di 3.1 e Toni Elias di 11.7. Per il “Dottore” domenica perfetta con 25 punti che lo avvicinano all’ennesimo titolo iridato e caduta del suo rivale numero uno Casey Stoner.

STAGIONE 2009 – Ancora un successo per Valentino Rossi al “Santa Monica”. Gara solida del pesarese che schianta la resistenza di Jorge Lorenzo, lasciandolo a 2.4 mentre completa il podio Dani Pedrosa a 12.4.

STAGIONE 2010 – Messo ormai alle spalle l’infortunio del Mugello, il numero 46 prosegue in un finale di campionato positivo, collezionando una buona terza posizione alle spalle di Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. Il pilota di Sabadell chiude con 1.9 sul connazionale e 3.1 su Rossi che precede Andrea Dovizioso.

STAGIONE 2011 – Il pilota di Tavullia sbarca in Ducati, ed iniziano i problemi. A Misano, infatti, è il migliore della casa di Borgo Panigale, ma chiude solamente in settima posizione a 23.7. La gara vede i soliti noti davanti a tutti, con Jorge Lorenzo che precede Dani Pedrosa e Casey Stoner.

STAGIONE 2012 – Seconda, ed ultima, stagione in Ducati, e Valentino Rossi centra uno dei suoi migliori risultati con la moto bolognese: piazza d’onore a Misano alle spalle di Jorge Lorenzo, staccato di 4.3, davanti ad Alvaro Bautista che completa il podio precedendo Andrea Dovizioso di appena 3 millesimi.

STAGIONE 2013 – Valentino Rossi torna in Yamaha ma in riva all’Adriatico si ferma in quarta posizione, assistendo ad una tripletta spagnola. Vince Jorge Lorenzo davanti a Marc Marquez a 3.3 e Dani Pedrosa a 7.3. Il “Dottore” si ferma ai piedi del podio con un gap di ben 15 secondi.

STAGIONE 2014 – Dopo un weekend in crescendo il nove volte campione del mondo domina la gara di Misano, approfittando della caduta in avvio di Marc Marquez. Rossi, quindi, chiude con 1.5 su Jorge Lorenzo e 4.2 su Dani Pedrosa che precede il due ducatisti Andrea Dovizioso e Andrea Iannone.

STAGIONE 2015 – Gara flag-to-flag che vede Valentino Rossi, al comando, rientrare troppo tardi per effettuare il cambio moto, lasciando campo libero a Marc Marquez che vince in scioltezza, con 7.2 su Bradley Smith e 18.7 su Scott Redding. Il “Dottore” si ferma in quinta posizione e non approfitta totalmente della caduta del suo rivale al titolo, Jorge Lorenzo. Punti lasciati per strada che, con il senno di poi, peseranno parecchio nel finale incandescente del Mondiale 2015.

STAGIONE 2016 – Ancora una buona prova per il pesarese che centra la piazza d’onore alle spalle di Dani Pedrosa, distante 2.8. Al terzo posto Jorge Lorenzo che precede i connazionali Marc Marquez e Maverick Vinales.

STAGIONE 2017 – Valentino Rossi non prende parte al fine settimana romagnolo per colpa dell’infortunio alla gamba occorsogli mentre praticava enduro vicino a casa.

Nel complesso, dunque, Valentino Rossi in 10 apparizioni sul tracciato di Misano (l’undicesima sarebbe stata l’edizione della passata stagione alla quale non ha potuto prendere parte) ha collezionato 3 successi, due secondi posti, un terzo, un quarto, un quinto e un settimo posto, senza dimenticare il ritiro della prima edizione, nel 2007.

Foto: Valerio Origo