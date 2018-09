MotoGP, GP San Marino 2018: si riparte a Misano. Meteo permettendo…Le Ducati provano ad insidiare Marc Marquez

Messa alle spalle la grottesca parentesi del Gran Premio di Silverstone, il Mondiale MotoGP 2018 torna in pista per il Gran Premio di San Marino a Misano. Sul tracciato romagnolo, intitolato a Marco Simoncelli, riparte la rincorsa al titolo di Marc Marquez che, sfruttando lo stop del Gran Premio di Gran Bretagna, si avvicina ad ampi passi alla vittoria finale.

Lo spagnolo, infatti, mantiene 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi e, rispettivamente, 71 e 72 su Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. Il margine è di assoluto rispetto e, a sette appuntamenti dalla conclusione della stagione, rappresentano un bottino notevole. La gara di Misano, quindi, potrebbe spianare ulteriormente la strada del campione del mondo verso il suo quinto titolo iridato nella categoria massima.

La pista romagnola lo ha visto trionfare in due occasioni negli ultimi tre anni, per gare sempre avvincenti e, spesso, condizionate dalla pioggia. Anche in questa edizione il portacolori della Honda punterà al gradino più alto del podio, per ribadire di essere il migliore e per suggellare un campionato nel quale si è dimostrato sempre il pilota da battere. Chi potrebbe opporsi al suo strapotere nella gara romagnola? I nomi sono sempre i soliti, ed i più credibili sono rappresentati dai due ducatisti: Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo.

La Ducati, che si mangia le mani per la non-gara di Silverstone, dove avrebbe avuto ampie chance di centrare il terzo successo di fila, è la moto più in forma del momento e cavalca l’onda lunga delle vittoria di Brno e Red Bull Ring. I due ducatisti sanno di avere una occasione importante sulla pista che si può definire “di casa” anche se non si sposa in maniera perfetta con le caratteristiche della Desmosedici come altri circuiti. Ad ogni modo Dovizioso e Lorenzo saranno i primi reali sfidanti di Marquez a Misano.

Le Yamaha, come ogni altra occasione, saranno una enorme incognita. La moto di Iwata, infatti, è particolarmente suscettibile a numerose variabili, dalle temperature alle gomme, dal grip della pista fino all’erogazione della potenza in uscita di curva. A Silverstone le condizioni erano ideali per la M1, mentre al “Santa Monica” tutto sarà da valutare, incominciando dalle condizioni meteo. Valentino Rossi e Maverick Vinales, quindi, sono pronti ad inserirsi nella lotta, ma senza certezze nè basi particolarmente solide. Il “Dottore”, assente un anno fa per infortunio, ci tiene in maniera particolare alla gara di casa (per lui lo si può dire senza rischio di smentite) e punterà a quella vittoria che gli manca da Assen 2017.

Ci attende un fine settimana davvero intenso e combattuto in riva all’Adriatico, con l’incognita meteo dietro l’angolo. Le previsioni parlano di qualifiche e gare a forte rischio pioggia, per cui tutto potrebbe essere rimesso in bilico. Marc Marquez vuole vincere e chiudere i conti in ottica titolo, ma Ducati e Yamaha proveranno il tutto per tutto per mettergli i bastoni tra le ruote e mantenere aperto un Mondiale 2018 che, al momento, sembra comodamente nella mani del Cabroncito.

Foto: Valerio Origo