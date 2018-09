MotoGP, GP Aragon 2018: uno strepitoso Marc Marquez vince davanti a Dovizioso e Iannone, out Lorenzo. Valentino Rossi ottavo

Voleva vincere a tutti i costi Marc Marquez (Honda) sia perchè si correva in Spagna, sia perchè era da luglio in Germania che non poteva festeggiare. Il campione del mondo in carica, quindi, centra il gradino più alto del podio del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP e, con questi 25 punti, si avvicina ormai definitivamente al suo quinto titolo iridato nella classe regina. Il Cabroncito ha avuto la meglio, dopo un bellissimo duello, di Andrea Dovizioso (Ducati) che, fino all’ultimo giro, ha provato ad avere la meglio del padrone di casa. Il romagnolo chiude a 648 millesimi dal rivale e, quantomeno, mette importanti punti in cascina per il secondo posto nella graduatoria generale, approfittando anche della caduta dopo pochi metri del suo compagno di scuderia, Jorge Lorenzo.

Completa il podio un ottimo Andrea Iannone che, a 1.259 vince il derby in casa Suzuki con lo spagnolo Alex Rins a 2.638. Quinta e sesta posizione per i suoi connazionali Dani Pedrosa (Honda) a 5.274 ed Aleix Espargarò (Aprilia) a 9.396. Settimo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 14.285, di un soffio su Valentino Rossi (Yamaha) che, partito dalla 17esima casella della griglia, rimonta fino all’ottava posizione, il massimo possibile per l’attuale M1. Completano la top ten l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) nono a 16.375, mentre è decimo Maverick Vinales (Yamaha) a 22.457 davanti a Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a 27.025.

Con questo successo, voluto fortemente, Marc Marquez chiude ogni discorso a livello di titolo mondiale della classe regina, distanziando Andrea Dovizioso di altri cinque punti. Il campione in carica voleva a tutti i costi festeggiare di fronte al proprio pubblico e così è stato, approfittando anche dell’immediata caduta di Jorge Lorenzo. Brillante terzo posto per Andrea Iannone che impreziosisce una stagione nella quale, fino ad adesso, aveva avuto pochi motivi per festeggiare. Continua la crisi nera della Yamaha, con Valentino Rossi che deve accontentarsi di un misero ottavo posto, mentre Maverick Vinales, per l’ennesima volta, conclude alle spalle del suo compagno di box.

LA GARA

La partenza regala subito la prima sorpresa di giornata. Marc Marquez (Hard e Soft) prende il comando in curva 1, ma alle sue spalle Jorge Lorenzo viene disarcionato dalla sua Ducati e finisce rovinosamente sull’asfalto. Domenica conclusa per il maiorchino che lascia campo libero ai rivali. Il comando lo prende Andrea Dovizioso (Hard e Hard) che prova subito a distanziare il campione del mondo, quindi terza posizione per Andrea Iannone, quindi Alex Rins e Daniel Pedrosa. 13esimo Valentino Rossi che ha già recuperato quattro posizioni, mentre sprofonda in 19esima il suo compagno Maverick Vinales.

Andrea Dovizioso si mette davanti a dettare il ritmo, ma non riesce a fare selezione. Alle sue spalle tengono bene Marquez, Iannone e Rins, mentre Rossi sale in 11esima posizione con Vinales 17esimo. Dopo appena cinque giri si conclude la gara di Cal Crutchlow (LCR Honda) che finisce nella ghiaia di curva 1 con un errore davvero banale.

All’altezza del sesto giro Dovizioso e Marquez proseguono senza forzare in maniera importante, permettendo a Rins e Iannone di rimanere nei loro scarichi. Quinta posizione per Pedrosa davanti al connazionale Aleix Espargarò, quindi il duo Ducati Pramac, Danilo Petrucci e Jack Miller e Valentino Rossi, nono, che inizia a vedere i primi segni di cedimento della gomma posteriore. Vinales, invece, è ancora 15esimo.

All’altezza del decimo giro il romagnolo continua a comandare e porta a 442 millesimi il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori, con Marquez che deve fare attenzione ad un arrembante Rins, mentre Iannone prova a non perdere terreno. La sensazione, tuttavia, è che i primi non vogliano forzare in maniera esagerata per non incorrere in crolli pericolosi nel finale. Leggermente più staccati Pedrosa e Aleix Espargarò, mentre Rossi perde sempre più terreno nei confronti di Miller. Vinales rimane in 14esima piazza.

1:48.9 e 1;48.385 uno dietro l’altro per Dovizioso che, a 11 giri dalla bandiera a scacchi, prova a distanziare Marquez. Lo spagnolo, in un paio di giri, si riporta sotto e, in curva 12, infila il romagnolo con un attacco deciso. Le Suzuki perdono terreno e rimangono spettatrici del duello al vertice, con Iannone che supera Rins.

Marquez e Dovizioso iniziano un corpo a corpo spettacolare, con il forlivese che torna al comando a 8 giri dal termine, mentre Iannone ne approfitta e si riporta negli scarichi dello spagnolo. Dopo questa sfuriata si riforma il pacchetto a quattro con distacchi ridotti tra ognuno e la consapevolezza che il vincitore uscirà tra questi quattro nomi.

A 5 giri dalla fine Marquez attacca Dovizioso nella solita curva 12, ma il ducatista risponde e torna davanti, con Iannone che si inserisce nella lotta a tre, con le moto che si sfiorano. Lo spagnolo ci riprova, con successo, in curva 1 a tre giri dalla fine, ma i due italiani sono a pochi centesimi. Al penultimo giro Marquez e Dovizioso allungano nuovamente e iniziano a “suonarsele di santa ragione”.

Gli ultimi chilometri vedono il campione del mondo spingere a tutta per non farsi riprendere dal ducatista. Missione compiuta e vittoria che profuma di ennesimo titolo iridato per il padrone di casa. Completa il podio un ottimo Iannone, quindi Rins, Pedrosa, Espargarò, Petrucci e Rossi che chiude ottava, sorpassando Miller. Decimo Vinales.

ORDINE DI ARRIVO GP ARAGON 2018 MOTOGP

Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 167.0 41’55.949

2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 167.0 +0.648

3 16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 167.0 +1.259

4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 166.9 +2.638

5 11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 166.7 +5.274

6 10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 166.4 +9.396

7 9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 166.1 +14.285

8 8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 166.0 +15.199

9 7 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 166.0 +16.375

10 6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 165.6 +22.457

11 5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 165.3 +27.025

12 4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 165.2 +27.957

13 3 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 165.1 +28.821

14 2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 164.9 +32.345

15 1 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 164.6 +37.639

16 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.4 +39.585

17 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 164.4 +40.763

18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 163.4 +56.296

19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 163.2 +58.981

20 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 163.2 +59.513

Non classificato

35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 165.7 19 Giri

19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 160.9 22 Giri

Primo giro non terminato

99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 0 Giro

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTO: Valerio Origo