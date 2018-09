MotoGP, GP Aragon 2018: risultati e classifica warm up. Iannone il migliore, Dovizioso secondo e convincente. Caduta per Marquez, Valentino Rossi in ripresa?

E’ stato Andrea Iannone (Suzuki) il migliore del warm up del GP d’Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il pilota di Vasto, sfruttando due soft nuove, ha ottenuto il crono di 1’47″888, rendendosi protagonista anche di una scivolata in chiusura del turno, alla curva-2, fortunatamente senza conseguenze per lui.

Alle spalle di Iannone due dei grandi favoriti per la gara odierna. Andrea Dovizioso (Ducati) ha messo in fila 11 giri, su un ritmo decisamente buono, ottenendo il best time di 1’48″537 e portando avanti un programma di lavoro con mescole usate. La Rossa si è confermata molto veloce anche questa mattina ed è pronta a far vedere questa velocità in corsa. Marc Marquez, anch’egli su un passo consistente in sella alla Honda (1’48″618), ha espresso chiari segnali di vitalità, incappando però in un errore in curva-1 senza danni seri sulla sua Honda. Il poleman Jorge Lorenzo si è classificato invece undicesimo in questa sessione (+1″283), non badando alla prestazione e andando alla ricerca dei dettagli con pneumatici molto usati, simulando delle condizioni estreme.

Concludendo con Valentino Rossi, il “Dottore” ha centrato il quinto tempo a 1″014 dalla vetta, girando con una coppia di soft/hard e forse dando adito a qualche miglioramento, anche se la partenza dalla diciassettesima piazza e i problemi della Yamaha non fanno stare di certo tranquilli.

CLASSIFICA MOTOGP – WARM-UP – GP ARAGON 2018

1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.888 6 8 328.0

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’48.537 11 11 0.649 0.649 336.5

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’48.618 5 10 0.730 0.081 333.4

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’48.848 10 10 0.960 0.230 336.7

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’48.902 4 11 1.014 0.054 331.0

6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1’48.939 8 11 1.051 0.037 332.2

7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’48.941 7 9 1.053 0.002 337.5

8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’48.967 10 10 1.079 0.026 329.4

9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’49.100 7 11 1.212 0.133 333.1

10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.135 11 11 1.247 0.035 332.1

11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’49.171 7 9 1.283 0.036 331.6

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’49.184 8 11 1.296 0.013 329.5

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’49.246 11 11 1.358 0.062 325.4

14 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’49.338 5 10 1.450 0.092 328.8

15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’49.364 10 10 1.476 0.026 332.4

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’49.445 6 9 1.557 0.081 331.0

17 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’49.452 6 11 1.564 0.007 325.6

18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.516 11 11 1.628 0.064 332.8

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’49.913 7 10 2.025 0.397 324.8

20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’50.169 7 11 2.281 0.256 324.6

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’50.436 4 11 2.548 0.267 326.9

22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’50.776 7 11 2.888 0.340 324.2

23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’51.258 6 11 3.370 0.482 330.4













