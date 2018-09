MotoGP, GP Aragon 2018: programma, orari e tv. Si corre fra due settimane in Spagna

Archiviato il weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, il circus del Motomondiale tornerà in pista tra due settimane in Spagna, precisamente ad Aragon. Dal 21 al 23 settembre i migliori piloti al mondo si sfideranno nella pista del MotorLand di Aragon, ubicato nella provincia di Alcañiz, che ospita il Motomondiale per la nona volta consecutiva a partire dal 2010. Il tracciato progettato dall’architetto tedesco Hermann Tilke è lungo 5.077 km ed è composto da 17 curve, di cui 10 a sinistra e 7 a destra.

La pista aragonese è sinistrorsa, perciò si sposa alla perfezione con le caratteristiche del leader del Mondiale MotoGP Marc Marquez, il quale ha ottenuto 6 pole position su 8 qualifiche disputate (incluse le categorie inferiori) ed ha vinto 4 gare (3 nella classe regina). Il dato che rende maggiormente l’idea sul dominio del fenomeno di Cervera in questa pista è il seguente: escludendo le gare in cui è caduto (è successo 3 volte), Marquez ha trionfato in quattro occasioni ed il peggior piazzamento è stato il secondo posto dell’edizione 2012 (in Moto2).

Il GP di Aragon verrà trasmesso in diretta tv su Sky ed in streaming su Sky Go, inoltre OASport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le sessioni della classe regina. Andiamo quindi a scoprire il calendario completo ed il programma dettagliato della tre giorni aragonese.

VENERDÌ 21 SETTEMBRE

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.05-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

SABATO 22 SETTEMBRE

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

DOMENICA 23 SETTEMBRE

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 Gara Moto3

ore 12.20 Gara Moto2

ore 14.00 Gara MotoGP

Foto: Valerio Origo