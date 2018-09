MotoGP, GP Aragon 2018: Jorge Lorenzo beffa Dovizioso e uno “stratega” Marquez. Sprofonda la Yamaha, Vinales 11°, Rossi 18°

Jorge Lorenzo (Ducati) centra proprio in extremis la pole position del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP. Il padrone di casa è risultato il migliore in un turno stranissimo nel quale, dopo un primo tentativo, tutti hanno pensato maggiormente a marcarsi ed a non favorire i rivali. Il ducatista ha saputo effettuare il suo giro proprio all’ultimo secondo disponibile ed è andato a fissare 1:46.881, precedendo il suo compagno Andrea Dovizioso (che invece era in piena bagarre con altri piloti) di appena 14 millesimi. Terza posizione per Marc Marquez (Honda) che, proprio per aver provato a sfruttare la scia del romagnolo, sbaglia in curva 12 e vede svanire il sogno di centrare la pole position.

Quarta posizione per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 265 millesimi, con caduta in curva 20 nell’ultimo tentativo che gli ha impedito di migliorare ulteriormente la sua prestazione. In quinta posizione troviamo il nostro Andrea Iannone (Suzuki) a 288, mentre in sesta si è piazzato Dani Pedrosa (Honda) a 343. Settima posizione per Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 470, ottava e nona per altri due spagnoli, Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) e Alex Rins (Suzuki) rispettivamente a 797 e 856 millesimi da Lorenzo. Completa la top ten l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) con 911 millesimi, mentre è solamente 11esimo Maverick Vinales (Yamaha) a 929. Fa molto peggio il suo compagno di team, Valentino Rossi, che si ferma addirittura nella Q1 e domani prenderà il via solamente dalla 18esima casella della griglia, uno dei suoi peggiori risultati di sempre.

Le qualifiche odierne hanno confermato come al MotorLand sarà una questione tra Ducati (quattro nei primi dieci e terza doppietta consecutiva il sabato) e Honda (tre nei primi sei) con la Yamaha in mare aperto e in netta difficoltà. La moto di Iwata soffre per le alte temperature e per il comportamento dell’elettronica in uscita di curva che fa scivolare la gomma posteriore in maniera netta e controproducente.



Nella Q1 passaggio senza patemi per Maverick Vinales in 1:47.823, assieme al giapponese Takaaki Nakagami che si ferma a 123 millesimi dallo spagnolo e beffa il nostro Franco Morbidelli per pochi centesimi. Solamente ottavo, e quindi 18esimo domani in griglia, un Valentino Rossi (Yamaha) mai visto così in difficoltà con la sua M1. Il “Dottore” sembra quasi non provarci nella qualifica e chiude ad 8 decimi alle spalle addirittura del ceco Karel Abraham (Ducati Angel Nieto).

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE MOTOGP

1 99 J. LORENZO 1:46.881 2 4 A. DOVIZIOSO +0.014 3 93 M. MARQUEZ +0.079 4 35 C. CRUTCHLOW +0.265 5 29 A. IANNONE +0.288 6 26 D. PEDROSA +0.343 7 9 D. PETRUCCI +0.470 8 19 A. BAUTISTA +0.797 9 42 A. RINS +0.856 10 43 J. MILLER +0.911

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Valerio Origo