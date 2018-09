MotoGP, GP Aragon 2018: come vedere la gara in tv. Gli orari e il palinsesto su Sky e TV8

Oggi andrà in scena il Gran Premio di Aragon 2018, quattordicesimo round della stagione del Mondiale MotoGP. La gara della classe regina è molto attesa in quanto si dovrebbe profilare l’ennesimo duello tra le Ducati ufficiali e l’Honda di Marc Marquez. L’iberico, leader del Mondiale con 67 punti di vantaggio sul secondo, proverà ad interrompere la striscia di tre successi consecutivi da parte delle Ducati per ipotecare il titolo iridato. Andrea Dovizioso (Ducati) può solo vincere per continuare a rosicchiare terreno in classifica al leader e sperare in un suo “zero” del rivale per riaprire parzialmente la lotta per il campionato, ma dovrà vedersela anche con il suo compagno di squadra Lorenzo. L’iberico della Ducati scatterà dalla pole e andrà a caccia del suo terzo trionfo in quel di Aragon. Valentino Rossi non ha risolto i problemi della sua Yamaha e partirà addirittura in sedicesima posizione (grazie alle penalizzazioni di Viñales e Morbidelli), perciò oggi sarà chiamato ad una grandissima rimonta per avvicinare la top5.

La corsa scatterà alle ore 14.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP, mentre TV8 manderà in onda le tre corse in differita a partire dalle 18.00. L’evento sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go, riservata solo agli abbonati Sky. Di seguito il programma completo della giornata odierna del Gran Premio d’Aragon 2018.

Programmazione su SkySport1 e SkySport MotoGP

DOMENICA 23 SETTEMBRE

ore 11.00 Gara Moto3

ore 12.20 Gara Moto2

ore 14.00 Gara MotoGP

Repliche Gara MotoGP

ore 21.15 su TV8

ore 17.15, 20.00, 23.15 su SkySport MotoGP

Repliche Gara Moto2

ore 19.30 su TV8

ore 16.45, 21.15, 02.30 su SkySport MotoGP

Repliche Gara Moto3

ore 18.00 su TV8

ore 16.15, 22.15, 02.00 su SkySport MotoGP













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo