MotoGP: Bradley Smith all’Aprilia, arriva l’ufficialità. Il britannico collaudatore della casa motociclistica italiana dal 2019

E’ ufficiale: dal 2019 Bradley Smith correrà per l’Aprilia. L’azienda motociclistica italiana ha ingaggiato il 27enne britannico come collaudatore in sella alla RS-GP. Il pilota originario di Oxford inoltre dal prossimo anno disputerà alcuni Gran Premi in qualità di wild card.

Classe 1990, attualmente 19° in classifica in MotoGP alla guida della KTM, nel corso dell’estate ormai conclusa aveva meditato un probabile ritiro nel caso in cui non dovesse ricevere offerte nella classe regina del Motomondiale. Bradley Smith dunque sarà il terzo elemento del Team Aprilia, che dalla prossima stagione schiererà come piloti ufficiali Andrea Iannone e lo spagnolo Aleix Espargaro.

Foto: Facebook Bradley Smith