Motocross, GP Olanda 2018: Kiara Fontanesi trionfa in gara-1 ad Assen e conquista la vetta del WMX

Kiara Fontanesi può sorridere al termine della prima manche del GP d’Olanda 2018, quinto round del Mondiale femminile di Motocross. La nostra portacolori ha ottenuto il secondo successo nella singola run, dopo l’appuntamento sulla sabbia di Ottobiano (Pavia). Dominio di gara-1 della campionessa italiana, che ha così conquistato la vetta della graduatoria iridata con 4 punti di vantaggio su Courtney Duncan. La neozelandese non era al via per un infortunio e sarà costretta a saltare quel che resta della stagione, spalancando le porte alla Fontanesi e al resto delle concorrenti.

Una prestazione regale per la cinque volte iridata che in sella alla sua Yamaha ha sbaragliato il campo sul tracciato olandese. Sabbia tulipana gestita alla grande dalla nostra Kiara che, partita in maniera convincente, non ha lasciato scampo alle sue avversarie costringendo la tedesca Larissa Papenmeier ad andare oltre il limite e a commettere un errore. Teutonica della Suzuki che concluderà in sesta posizione a 51″221 dalla Fontanesi.

A completare il podio troviamo dunque l’altra rappresentante della Germania Stephanie Laier, sulla KTM, giunta all’arrivo con 1″524 dalla vincitrice, mentre sul terzo gradino del podio c’è la padrona di casa Nancy van der Ven, distanziata di 12″250 dalla vetta. Orange che, attualmente terza nella graduatoria generale a 5 punti da Kiara, sarà la rivale n.1 per l’iride. Domani alle 9.40 in programma gara-2 e sarà necessario concedere il bis per proiettarsi all’ultimo GP dell’anno nel migliore dei modi.

CLASSIFICA GP OLANDA 2018 – MONDIALE MOTOCROSS FEMMINILE

1 8 FONTANESI, Kiara ITA FMI MXFONTARACING SYNECOYamaha 25:21.346 0.000 47.989 25

2 110 LAIER, Stephanie GER DMSB KTM 25:22.870 1.524 47.941 22

3 85 VAN DE VEN, Nancy NED KNMV Yamaha 25:33.596 12.250 47.606 20

4 274 VERSTAPPEN, Amandine BEL FMB KTM Silver Action KTM 25:36.014 14.668 47.531 18

5 44 KANE, Natalie IRL MCUI Honda 25:58.422 37.076 46.847 16

6 423 PAPENMEIER, Larissa GER DMSB Suzuki 26:12.567 51.221 46.426 15

7 131 DAM, Line DEN DMU Honda 26:21.116 59.770 46.175 14

8 188 VAN DER VLIST, Shana NED KNMV KTM 26:31.354 1:10.008 45.878 13

9 36 BERRY, Avrie USA KNMV KTM 26:40.302 1:18.956 45.621 12

10 172 VALK, Lynn NED KNMV iFly JK Racing Yamaha Yamaha 27:06.562 1:45.216 44.885 11

11 290 DENIS, Mathilde FRA FFM Yamaha 27:24.249 2:02.903 44.402 10

12 100 BURGMANS, Eline NED KNMV KTM 25:27.745 -1 Lap 44.112 9

13 52 CHARROUX, Justine FRA FFM Yamaha 25:36.864 9.119 43.850 8

14 138 BOOTH, Kathryn GBR ACU iFly JK Racing Yamaha Yamaha 25:58.488 30.743 43.242 7

15 71 VERPLOEGH, Demi NED KNMV KTM 25:59.031 31.286 43.227 6

16 143 STOUTJESDIJK, Stephanie NED KNMV Husqvarna 26:05.227 37.482 43.056 5

17 612 SELEBOE, Mathea NOR NMF Yamaha 26:05.903 38.158 43.037 4

18 10 DE KRUIF, Lara NED KNMV KTM 26:11.441 43.696 42.885 3

19 25 FISHER, Stacey GBR ACU KTM 26:13.020 45.275 42.842 2

20 974 LEHMANN, Janina GER DMSB Suzuki 26:28.549 1:00.804 42.424 1

21 969 HOPPE, Fiona GER DMSB Suzuki 26:39.344 1:11.599 42.137 0

22 146 MICHELS, Lisa GER DMSB Yamaha 27:10.788 1:43.043 41.325 0

23 42 VAN MUYLEM, Britt BEL FMB KTM 27:11.641 1:43.896 41.303 0

24 203 VIAUD, Camille FRA FFM Yamaha 25:57.925 -2 Laps 39.653 0

25 99 HAUDOIRE, Manon FRA FFM Yamaha 26:08.916 10.991 39.375 0

26 325 ANDERSEN, Sara DEN DMU KTM 17:46.434 -5 Laps 42.129 0

27 14 MARTINEZ, Mathilde FRA FFM Team VHR Racing KTM 26:45.988 1:18.243 41.963 0

28 79 SEISDEDOS, Gabriela ESP RFME Kawasaki 14:02.494 -7 Laps 39.996 0

29 425 SIMONS, Amber NED KNMV Yamaha 10:18.135 -9 Laps 36.342 0

30 193 BRAAM, Kimberley NED KNMV Kawasaki 10:30.150 12.015 35.649 0

31 381 HOENSON, Ilse NED KNMV KTM 59.815 -13 Laps 0.000 0

32 27 DJÄRF BJÖRKLUND, Ida SWE SVEMO Kawasaki 1:00.424 0.609 0.000 0













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo