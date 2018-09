Motocross, GP Olanda 2018: doppietta di Kiara Fontanesi ad Assen e titolo iridato che si avvicina

Semplicemente eccezionale Kiara Fontanesi. La cinque volte campionessa del mondo del Motocross femminile ha ottenuto una stupenda doppietta nel GP d’Olanda 2018, ad Assen, prevalendo anche nella seconda manche odierna, dopo il successo di ieri. Una vittoria in rimonta per la nostra portacolori che ha saputo aggiudicarsi anche questa run in sella alla Yamaha, a precedere la padrona di casa Nancy van der Ven (+6″534) e la belga Amandine Verstappen (+11″180).

Con questo risultato la Fontanesi rafforza la leadership in campionato, vantando 8 lunghezze di vantaggio sull’olandese van der Ven e proiettandosi con fiducia all’ultimo round di Imola, programmato nell’ultimo weekend di settembre (29-30). In questo senso anche l’assenza di Courtney Duncan ha avuto il suo peso. La neozelandese non era al via per un infortunio e sarà costretta a saltare quel che resta della stagione.

Una prova di grande carattere, come detto, quella di Kiara che, decima nel primo giro, ha letteralmente “divorato” le avversarie, non dando possibilità di replica sulla sabbia orange. Il feeling con il tracciato tulipano è stato tale che la risalita della parmigiana si è rivelata inesorabile, festeggiando il terzo successo di manche in questo campionato, fondamentale per centrare l’iride.

CLASSIFICA GP OLANDA 2018 – GARA-2 – MONDIALE MOTOCROSS FEMMINILE

1 8 FONTANESI, Kiara ITA FMI MXFONTARACING SYNECOYamaha 25:00.293 0.000 44.919 25

2 85 VAN DE VEN, Nancy NED KNMV Yamaha 25:06.827 6.534 44.724 22

3 274 VERSTAPPEN, Amandine BEL FMB KTM Silver Action KTM 25:11.473 11.180 44.587 20

4 110 LAIER, Stephanie GER DMSB KTM 25:14.023 13.730 44.512 18

5 188 VAN DER VLIST, Shana NED KNMV KTM 25:34.977 34.684 43.904 16

6 423 PAPENMEIER, Larissa GER DMSB Suzuki 25:40.827 40.534 43.738 15

7 131 DAM, Line DEN DMU Honda 25:49.423 49.130 43.495 14

8 172 VALK, Lynn NED KNMV iFly JK Racing Yamaha Yamaha 25:56.977 56.684 43.284 13

9 36 BERRY, Avrie USA KNMV KTM 26:04.600 1:04.307 43.073 12

10 325 ANDERSEN, Sara DEN DMU KTM 26:46.020 1:45.727 41.962 11

11 100 BURGMANS, Eline NED KNMV KTM 26:50.883 1:50.590 41.835 10

12 14 MARTINEZ, Mathilde FRA FFM Team VHR Racing KTM 26:56.024 1:55.731 41.702 9

13 612 SELEBOE, Mathea NOR NMF Yamaha 26:59.389 1:59.096 41.616 8

14 44 KANE, Natalie IRL MCUI Honda 26:01.288 1:00.995 43.164 7

15 193 BRAAM, Kimberley NED KNMV Kawasaki 27:08.827 2:08.534 41.375 6

16 425 SIMONS, Amber NED KNMV Yamaha 27:09.571 2:09.278 41.356 5

17 71 VERPLOEGH, Demi NED KNMV KTM 27:11.514 2:11.221 41.306 4

18 290 DENIS, Mathilde FRA FFM Yamaha 25:16.955 -1 Lap 40.724 3

19 52 CHARROUX, Justine FRA FFM Yamaha 25:33.294 16.339 40.290 2

20 974 LEHMANN, Janina GER DMSB Suzuki 25:34.576 17.621 40.256 1

21 146 MICHELS, Lisa GER DMSB Yamaha 25:40.028 23.073 40.114 0

22 25 FISHER, Stacey GBR ACU KTM 25:48.782 31.827 39.887 0

23 27 DJÄRF BJÖRKLUND, Ida SWE SVEMO Kawasaki 26:20.124 1:03.169 39.096 0

24 138 BOOTH, Kathryn GBR ACU iFly JK Racing Yamaha Yamaha 26:30.246 1:13.291 38.847 0

25 143 STOUTJESDIJK, Stephanie NED KNMV Husqvarna 26:34.639 1:17.684 38.740 0

26 42 VAN MUYLEM, Britt BEL FMB KTM 26:45.491 1:28.536 38.478 0

27 203 VIAUD, Camille FRA FFM Yamaha 25:06.005 -2 Laps 37.291 0

28 99 HAUDOIRE, Manon FRA FFM Yamaha 25:08.239 2.234 37.235 0

29 969 HOPPE, Fiona GER DMSB Suzuki 25:14.580 8.575 37.080 0

30 381 HOENSON, Ilse NED KNMV KTM 25:44.186 38.181 36.369 0

31 10 DE KRUIF, Lara NED KNMV KTM 10:01.579 -8 Laps 37.342 0

32 79 SEISDEDOS, Gabriela ESP RFME Kawasaki 10:37.858 36.279 35.218 0













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo