Motocross, GP Imola 2018: Kiara Fontanesi è seconda in gara-1 dietro a Nancy van de Ven. Lotta serrata per il titolo iridato

L’olandese Nancy van de Ven (Yamaha) trionfa nella prima manche del GP di Imola, ultima tappa del Mondiale 2018 di Motocross femminile. Sul tracciato emiliano, tornato in grande stile nel calendario iridato, l’orange ha dominato la scena davanti alla nostra Kiara Fontanesi (Yamaha), distanziata di 5″287, e alla tedesca Larissa Papenmeier, a 7″374 dalla vincitrice. Un riscontro che consente alla van de Ven di avvicinarsi alla vetta iridata della nostra Fontanesi nella graduatoria generale, ad una run dal termine. Domani si preannuncia, in gara-2, una lotta molto tesa tra le due.

Gara-1 dunque nella quale la Van de Ven, come detto, ha imposto il proprio ritmo fin dal primo metro, centrando un’ottima partenza e mantenendo una velocità di crociera inarrivabile per le altre. Ci ha provato Kiara a tenere il passo ma c’è stato poco da fare. La seconda piazza finale però è funzionale al discorso iridato anche se in vista della seconda manche ci sarà da lottare per centrare il bersaglio grosso e poter festeggiare davanti al tanto pubblico presente a Imola. La tulipana va forte e le emozioni non mancheranno.

CLASSIFICA GARA-1 GP IMOLA 2018 – MOTOCROSS FEMMINILE

1 85 VAN DE VEN, Nancy NED KNMV Yamaha 24:34.838 0.000 43.937 25

2 8 FONTANESI, Kiara ITA FMI MXFONTARACING SYNECOYamaha 24:40.125 5.287 43.780 22

3 423 PAPENMEIER, Larissa GER DMSB Suzuki 24:42.212 7.374 43.718 20

4 274 VERSTAPPEN, Amandine BEL FMB KTM Silver Action KTM 25:18.463 43.625 42.675 18

5 110 LAIER, Stephanie GER DMSB KTM 25:19.806 44.968 42.637 16

6 325 ANDERSEN, Sara DEN DMU KTM 26:09.112 1:34.274 41.297 15

7 188 VAN DER VLIST, Shana NED KNMV KTM 26:11.615 1:36.777 41.231 14

8 116 NOCERA, Francesca ITA FMI Ceres 71 Racing Suzuki 26:17.124 1:42.286 41.087 13

9 290 DENIS, Mathilde FRA FFM Yamaha 26:20.513 1:45.675 40.999 12

10 172 VALK, Lynn NED KNMV iFly JK Racing Yamaha Yamaha 26:24.165 1:49.327 40.905 11

11 52 CHARROUX, Justine FRA FFM Yamaha 26:25.186 1:50.348 40.878 10

12 14 MARTINEZ, Mathilde FRA FFM Team VHR Racing KTM 26:33.266 1:58.428 40.671 9

13 36 BERRY, Avrie USA KNMV KTM 26:35.408 2:00.570 40.617 8

14 9 GERMOND, Virginie SUI FMS KTM 26:36.017 2:01.179 40.601 7

15 974 LEHMANN, Janina GER DMSB Suzuki 28:57.425 4:22.587 37.297 6

16 93 PARRINI, Floriana ITA FMI KTM 24:47.535 -1 Lap 39.932 5

17 79 SEISDEDOS, Gabriela ESP RFME Kawasaki 24:57.175 9.640 39.675 4

18 143 STOUTJESDIJK, Stephanie NED KNMV Husqvarna 25:22.564 35.029 39.013 3

19 699 KAPSAMER , Elena AUT AMF KTM 25:34.066 46.531 38.721 2

20 203 VIAUD, Camille FRA FFM Yamaha 26:01.585 1:14.050 38.038 1

21 99 HAUDOIRE, Manon FRA FFM Yamaha 26:06.712 1:19.177 37.914 0

22 100 BURGMANS, Eline NED KNMV KTM 26:08.352 1:20.817 37.874 0

23 969 HOPPE, Fiona GER DMSB Suzuki 26:23.097 1:35.562 37.521 0

24 987 LAGO, Erica ITA FMI Honda 26:45.290 1:57.755 37.003 0

25 118 UMSCHADEN, Vanessa AUT AMF KTM 26:47.420 1:59.885 36.954 0

26 425 SIMONS, Amber NED KNMV Yamaha 24:36.087 -2 Laps 36.583 0

27 46 EHAMAE, Kadri EST EMF Honda 24:44.568 8.481 36.374 0

28 146 MICHELS, Lisa GER DMSB Yamaha 24:55.895 19.808 36.099 0

29 387 ALBIZURI SILGUERO, Oihane ESP RFME 920 Fly Group Suzuki 24:58.950 22.863 36.025 0

30 711 PARADISI, Claudia ITA FMI steelsdrjack KTM 25:41.008 1:04.921 35.042 0

31 33 INNOCENZI, Adele ITA FMI Honda 24:39.510 -3 Laps 32.849 0

32 997 GRAZIA, Andrea Giorgia ITA FMI Honda 24:50.757 11.247 32.601 0

33 131 DAM, Line DEN DMU Honda 17:24.873 -5 Laps 36.177 0













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOCROSS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo