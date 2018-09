Mick Schumacher scatenato, il figlio d’arte vince anche al Nurbugring! Secondo in classifica dell’Europeo F3

Mick Schumacher è davvero scatenato in questo periodo della stagione e continua a trionfare da vero fuoriclasse! Il figlio d’arte ha vinto gara-1 al Nurburgring dove si sta disputando una tappa dell’Europeo Formula 3. Il tedesco ha così timbrato il quarto successo stagionale, in occasione delle ultime quattro tappe del campionato ha trionfato almeno una volta confermando di poter davvero fare la differenza e di seguire le orme del sette volte Campione del Mondo F1.

Il 19enne, che gareggia per l’italiana Prema e che sembra essere in odore di promozione in F2, ora si trova in seconda posizione nella classifica generale a 26 punti dal leader Daniel Ticktum, oggi terzo: se dovesse continuare con questa marcia potrebbe operare davvero il sorpasso. La gara di oggi è stata semplicemente perfetta: al via Mick ha superato il compagno di squadra Shvartzman che scattava al suo fianco in pole position, poi dopo l’ingresso della safety car ha saputo controllare la situazione tagliando il traguardo in prima posizione davanti al team-mate e a Ticktum.













FOTOCATTAGNI