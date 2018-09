Moto3, GP San Marino Misano 2018: Bulega stampa il miglior tempo in una FP3 condizionata dalla pista umida

La terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto3 si è svolta in condizioni di pista umida a causa della pioggia che ha bagnato la pista intitolata a Marco Simoncelli durante la notte, anche se il tracciato è migliorato costantemente nell’arco dei 40 minuti. Per i team si è rivelato un turno di prova non molto indicativo dato che qualifiche e gara si dovrebbero disputare sull’asciutto. I top rider hanno preferito rimanere ai box senza prendere dei rischi inutili in condizioni di pista molto insidiose, perciò i contendenti per il titolo iridato Marco Bezzecchi e Jorge Martin si sono risparmiati in vista delle qualifiche.

Nicolò Bulega (Sky Racing Team) ha fatto segnare il miglior tempo con un 1:51.364 ottenuto all’ultimo tentativo, nel momento in cui la pista è diventata parzialmente asciutta. Alle sue spalle si sono classificati Philipp Oettl a poco meno di sette decimi di ritardo e Tony Arbolino a 789 millesimi dal leader. Molto attivo Nicolò Antonelli, che ha completato diverse tornate con il quarto miglior tempo davanti ad Enea Bastianini. Appena fuori dai primi cinque il ceco Jakub Kornfeil, l’iberico Marcos Ramirez ed il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, 8° a 1.820″ di ritardo dal miglior tempo. Completano la top10 John McPhee e Nakarin Atiratphuvapat.

CLASSIFICA TEMPI FP3 MOTO3



1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 202.5 1’51.364

2 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 204.8 1’52.054 0.690 / 0.690

3 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 202.8 1’52.153 0.789 / 0.099

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 199.1 1’52.529 1.165 / 0.376

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 197.9 1’52.779 1.415 / 0.250

6 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 201.3 1’52.800 1.436 / 0.021

7 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 203.0 1’53.090 1.726 / 0.290

8 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 201.1 1’53.184 1.820 / 0.094

9 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 201.3 1’53.204 1.840 / 0.020

10 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 199.0 1’53.906 2.542 / 0.702

11 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 198.8 1’54.003 2.639 / 0.097

12 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 199.8 1’54.022 2.658 / 0.019

13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 195.9 1’54.091 2.727 / 0.069

14 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 203.3 1’54.147 2.783 / 0.056

15 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 201.7 1’54.325 2.961 / 0.178

16 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 202.1 1’54.333 2.969 / 0.008

17 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 199.1 1’54.405 3.041 / 0.072

18 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 198.3 1’54.436 3.072 / 0.031

19 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 198.3 1’54.575 3.211 / 0.139

20 55 Yari MONTELLA ITA SIC58 Squadra Corse Honda 196.9 1’55.080 3.716 / 0.505

21 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 200.7 1’56.139 4.775 / 1.059

22 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 201.4 1’56.628 5.264 / 0.489

23 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 195.9 1’58.208 6.844 / 1.580

24 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 200.0 1’58.531 7.167 / 0.323

3 Kevin ZANNONI ITA TM Racing Factory 3570 MTA TM RACING 200.1 1’59.495 8.131 / 0.964

71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 192.8 2’04.687 13.323 / 5.192

10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM

33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda

75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM

88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda













FOTOCATTAGNI