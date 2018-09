Moto3, GP Misano 2018: Marco Bezzecchi punta sulla gara di casa per allungare su Jorge Martin

Casa dolce casa? Marco Bezzecchi, riminese purosangue, punta in maniera decisa sulla gara di Misano di questo fine settimana, in occasione del Gran Premio di San Marino di Moto3 2018. Il classe 1998 continua a guardare tutti dall’alto in basso della classifica generale della classe più leggera, mantenendo 12 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, lo spagnolo Jorge Martin. Bezzecchi sta vivendo una stagione letteralmente sulle nuvole. Nessuno, lui in primis, avrebbe mai pensato di vedere il romagnolo guidare la graduatoria della Moto3 a questo punto del campionato. Per essere un pilota che deve ancora compiere 20 anni, si pensava ad un’annata di crescita, di ulteriore esperienza, per capire di che pasta fosse fatto. Invece, il portacolori del team Redox, sta bruciando le tappe, e stupendo, soprattutto a livello di maturità e solidità mentale.

Certo, i tanti “zero” di Jorge Martin, il grande favorito di questa classe, stanno dando una generosa mano a Marco Bezzecchi, ma il riminese ci sta mettendo tanto di suoi per puntare ad un titolo iridato che sarebbe davvero un traguardo incredibile. Lo spagnolo, dal suo canto, sta lottando con troppi alti e bassi, come le cadute di Jerez de la Frontera, Le Mans e Barcellona, e con i postumi dell’operazione al radio sinistro dopo il ko di Brno. L’alfiere del team Gresini, nonostante gli acciacchi, rimane il candidato numero uno al titolo mondiale. Dalla sua ha una grande capacità di risultare il più veloce nel giro secco (con ben sei pole position già all’attivo nel solo 2018) e di dare sempre il massimo in gara (a volte, come visto, fin troppo). Il 20enne nato a Madrid ha saputo vincere in ben cinque occasioni in questo campionato e, se saprà tornare al 100% dal punto di vista fisico, potrà giocarsi al massimo le proprie chance di titolo.

A lato di questa storia, che sta monopolizzando l’attenzione di tutto il Mondiale Moto3, la gara di Misano vivrà di tante altre emozioni. Per la nutrita pattuglia italiana si tratta della seconda gara di casa e, per i tanti romagnoli al via, sarà “La” gara di casa. Su tutti Enea Bastianini, che proverà a rifarsi di una stagione con troppi alti e bassi sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Discorso simile anche per Andrea Migno e Niccolò Antonelli, nati a pochi chilometri dal “Santa Monica”, con il primo che proverà a tornare al successo dopo il Mugello 2017, mentre il secondo farà di tutto per interrompere la serie di cadute che lo stanno condizionando, e non poco, in questo 2018.

Assieme a loro cercheranno gloria Fabio Di Giannantonio, attualmente terzo della classifica iridata, e gli arrembanti Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta che, nelle ultime uscite, hanno messo in mostra una notevole crescita. Prova d’appello, invece, per Dennis Foggia e Nicolò Bulega che hanno regalato ben poche gioie al team Sky Racing VR46 e che, quindi, proveranno ad invertire un trend negativo che sembra non abbandonarli.

Foto: Valerio Origo