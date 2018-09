Moto3, GP Aragon 2018: Marco Bezzecchi non può più sbagliare per contrastare Jorge Martin nel Mondiale

Il Motomondiale si sposta ad Aragon, in Spagna, per il quattordicesimo appuntamento della stagione 2018 che si disputerà da venerdì 21 a domenica 23 settembre. Nella categoria più leggera, la Moto3, la situazione di campionato è molto aperta dato che a sei gare dalla conclusione ci sono ancora tre contendenti al titolo iridato (a meno di clamorosi stravolgimenti): lo spagnolo Jorge Martin e gli italiani Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

In realtà sinora il Mondiale ha visto un continuo avvicendarsi in vetta alla graduatoria da parte di Martin (Honda Gresini) e Bezzecchi (KTM Redox), con l’iberico che è passato al comando dopo la caduta dell’avversario durante il penultimo giro della gara di Misano. I primi due hanno collezionato globalmente sette vittorie (5 per Martin, 2 per Bezzecchi) ma hanno inanellato diversi ritiri che hanno permesso a Fabio Di Giannantonio, compagno di team del leader del campionato, di non farsi staccare definitivamente in classifica grazie alla sua regolarità e costanza di risultati (un solo “zero” in tutta la stagione). Il tandem di testa, diviso al momento da 8 punti in favore dello spagnolo, sembra però irraggiungibile per chiunque a meno di altri passi falsi nelle prossime corse.

In particolare Martin sta vivendo una stagione fantastica dal punto di vista delle prestazioni in pista, con sette pole position conquistate su undici qualifiche disputate (nelle altre occasioni è partito tre volte 2° ed una 9°) ed un ottimo ruolino di marcia anche in gara, parzialmente macchiato da tre ritiri e da un GP non disputato per problemi fisici. Il Bez aveva approfittato dei passi falsi del rivale per guadagnarsi un buon vantaggio in classifica iridata ma ha a sua volta perso due grandi occasioni ad Assen e a Misano, due corse in cui è caduto negli ultimi giri mentre era in lotta per il successo di tappa. L’impressione è che ogni singolo episodio possa indirizzare la volata finale verso il titolo, ma in Moto3 ci sono molte variabili difficili da considerare soprattutto nelle gare di gruppo dove si può passare dalla prima alla decima posizione in poche curve. La gara di Aragon può già rappresentare un crocevia decisivo della stagione soprattutto per Bezzecchi, il quale non può più sbagliare per tenere il ritmo di un fenomeno della categoria come Martin.













Foto: Valerio Origo