Moto2, GP San Marino Misano 2018: Francesco Bagnaia vola nelle prove libere 1. 4° Mattia Pasini

Francesco Bagnaia è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere di Moto2 al GP di San Marino a Misano. Sul circuito di casa Pecco completa il miglior giro fermando il cronometro in 1:38.014, staccando tutti gli altri piloti di almeno due decimi. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Jorge Navarro con il tempo di 1:38.237, mentre chiude tra i migliori tre il tedesco Marcel Schrotter, distante 18 millesimi dal pilota iberico. Il meteo ha retto anche durante le prove dedicate alla classe presa in considerazione, ma nel pomeriggio e nella giornata di domani è prevista pioggia.

Il secondo miglior pilota tricolore è Mattia Pasini, quarto a 363 millesimi di distacco dal leader, a seguire il più veloce in sella alla KTM, ossia il portoghese Miguel Oliveira che ha fatto segnare un crono di 1:38.524. Per quanto riguarda gli altri italiani,, Lorenzo Baldassarri si piazza in settima posizione alle spalle dello spagnolo Joan Mir e a 530 da Bagnaia, Luca Marini è ottavo a 722. Chiudono la top10 il sudafricano Brad Binder, secondo tra i KTM, e l’iberico Alex Marquez (Kalex), rispettivamente 750 e 756 millesimi di distacco dal più veloce. Ottengono un piazzamento tra i migliori 20 anche Stefano Manzi, 16° a 1″011; Simone Corsi, 19° a 1’173″ e Andrea Locatelli, 20° a 1’208″.

CLASSIFICA FP1 MOTO2 GP SAN MARINO 2018

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 240.2 1’38.014

2 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 239.5 1’38.237 0.223 / 0.223

3 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 240.2 1’38.255 0.241 / 0.018

4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 239.8 1’38.387 0.373 / 0.132

5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 240.9 1’38.524 0.510 / 0.137

6 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 240.1 1’38.537 0.523 / 0.013

7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 239.7 1’38.544 0.530 / 0.007

8 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 241.7 1’38.736 0.722 / 0.192

9 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 240.4 1’38.764 0.750 / 0.028

10 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 242.1 1’38.770 0.756 / 0.006

11 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 236.1 1’38.807 0.793 / 0.037

12 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 237.5 1’38.809 0.795 / 0.002

13 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 240.9 1’38.913 0.899 / 0.104

14 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 236.6 1’39.004 0.990 / 0.091

15 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 238.0 1’39.017 1.003 / 0.013

16 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 235.6 1’39.025 1.011 / 0.008

17 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 240.0 1’39.053 1.039 / 0.028

18 20 Fabio QUARTARARO FRA + Ego Speed Up Racing Speed Up 237.7 1’39.160 1.146 / 0.107

19 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 237.8 1’39.187 1.173 / 0.027

20 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 239.5 1’39.222 1.208 / 0.035

21 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.0 1’39.237 1.223 / 0.015

22 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 237.7 1’39.273 1.259 / 0.036

23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.1 1’39.325 1.311 / 0.052

24 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 235.7 1’39.548 1.534 / 0.223

25 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 239.7 1’39.673 1.659 / 0.125

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 236.0 1’39.685 1.671 / 0.012

27 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 240.2 1’39.852 1.838 / 0.167

28 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 238.4 1’40.042 2.028 / 0.190

29 52 Danny KENT GBR + Ego Speed Up Racing Speed Up 238.9 1’40.547 2.533 / 0.505

30 12 Sheridan MORAIS POR Willi Race Racing Team Kalex 234.8 1’41.342 3.328 / 0.795

31 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 234.3 1’41.406 3.392 / 0.064

32 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 233.7 1’41.417 3.403 / 0.011

33 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 238.4 1’41.946 3.932 / 0.529

34 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 238.4 1’43.456 5.442 / 1.510











luca.montanari@oasport.it

FOTOCATTAGNI