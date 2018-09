Milan-Atalanta, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Vincere per restare aggrappati al treno chiamato Europa. Milan e Atalanta si affronteranno oggi, domenica 23 settembre, a San Siro nel primo posticipo della 5a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I rossoneri sono reduci da un pareggio a Cagliari e da una vittoria stentata in Europa League contro il Dudelange, ma hanno dato l’impressione di disporre di importanti margini di crescita con la progressiva integrazione in gruppo di Higuain.

Sul fronte opposto, gli orobici hanno incassato il colpo dell’uscita prematura dall’Europa League e sono entrati in un loop negativo, culminato nella sconfitta con la SPAL. Ma la qualità di Gomez e compagni è tale da indurre Gasperini a confidare ancora in una celere rimonta in campionato, magari a partire proprio da San Siro.

Il tecnico dei nerazzurri si affiderà al 3-4-1-2 con Toloi, Palomino e Masiello davanti a Gollini, i due esterni Hateboer e Gosens e i mediani De Roon e Freuler. Sarà Pasalic, inoltre, ad ispirare le due punte Zapata e Gomez, a cui è affidato il compito di pungere la difesa rossonera. Gattuso, dal canto suo, punterà sul consolidato 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Caldara e Romagnoli centrali difensivi, Calabria e Rodriguez sulle fasce. Biglia agirà in cabina di regia con Kessié e Bonaventura mezz’ali, mentre Suso e Calhanoglu saranno i due esterni a supporto della punta centrale Higuain.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All.: Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Zapata, Gomez.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 18.00. Sarà possibile guardare la partita in diretta tv su Sky Sport Serie A e su Sky Calcio 1 per gli abbonati alla piattaforma satellitare, oppure in diretta streaming su pc, smartphone o tablet attraverso l’applicazione SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Domenica 23 settembre – Serie A 2018-2019

San Siro, ore 18.00: Milan-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com