Mick Schumacher pronto per la promozione in F2? Il possibile futuro del figlio d’arte, tutti gli scenari

La stagione di Mick Schumacher si sta confermando esaltante, il figlio del grande Michael ha infilato ben tre vittorie nella F3 europea e si inizia già a parlare del suo futuro. Il figlio d’arte sembra poter ambire a un salto di categoria già a partire dalla prossima stagione come riporta il quotidiano Kolner Express secondo il quale Mick potrebbe approdare in F2 con il team ART, scuderia gestita da Nicholas Todt.

Dalla Germania arrivano notizie anche in merito a un incontro tra i Todt e Schumacher durante lo scorso fine settimana a Monza per valutare la possibilità di un’imminente promozione che permetterebbe a Mick di crescere ulteriormente e magari sognare un futuro in Formula Uno per cercare di seguire le orme del papà, sulle cui condizioni fisiche regna sempre la massima privacy. E nel prossimo weekend dovremmo vederlo all’opera su una vettura DTM al Nurburgring secondo le indiscrezioni riportata dalla Bild.













