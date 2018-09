Medagliere Mondiali ciclismo 2018: Danimarca al comando

Sono partiti i Mondiali di ciclismo su strada di Innsbruck, in Austria: le prime cronometro individuali hanno premiato Danimarca ed Olanda, ma gioisce anche l’Italia con l’argento di Camilla Alessio nella prova femminile delle juniores. In calendario 10 prove, 5 a cronometro e 5 in linea, con sei titoli maschili e quattro femminili.

Di seguito il medagliere completo della manifestazione:

Pos. Nazione O A B Tot. 1 Danimarca 1 0 1 2 2 Olanda 1 0 0 1 3 Italia 0 1 0 1 3 Belgio 0 1 0 1 5 Gran Bretagna 0 0 1 1 # Totale 2 2 2 6













Foto: Profilo Twitter UCI

roberto.santangelo@oasport.it