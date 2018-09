Marc Marquez, GP Aragon 2018: “Penso di aver vinto grazie alla scelta delle gomme, questa volta non ho aspettato l’ultima curva…”

Un fenomenale Marc Marquez ha conquistato la vittoria del Gran Premio d’Aragon 2018, quattordicesima gara della stagione, dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. Il leader della classifica iridata ha adottato una strategia attendista nella prima metà di gara, rimanendo in scia a Dovizioso, per poi spingere al massimo nelle ultime tornate. Il nativo di Cervera allunga così a +72 sul forlivese nella classifica del Mondiale, ipotecando in questo modo il suo quinto titolo iridato nella classe regina.

Il pilota della Honda ha poi parlato della sua strategia di gara nell’immediato post-gara: “Oggi mi sono preso dei rischi anche con la scelta delle gomme (soft all’anteriore) nel tentativo di guidare bene dall’inizio e seguire Dovizioso. Effettivamente sono riuscito a fare questa battaglia memorabile negli ultimi giri, anche se devo dire che in un paio di occasioni mi sono ritrovato quasi sul verde, perciò molto vicino alla caduta. La temperatura era alta e sapevo che bisognava preservare la gomma fino alla fine.”

Ai microfoni di Sky Sport ha poi analizzato il confronto tecnico tra la sua Honda e la Ducati: “Questa mattina mi sono svegliato e ho deciso di prendermi i miei rischi per vincere la gara. La mia strategia era di rimanere dietro il Dovi nei primi dieci giri e poi valutare la situazione, ma quando ho visto che ero lì con lui ho deciso di provare il tutto per tutto. Il tratto della pista che va dalla curva 10 (da pochi giorni “curva Marc Marquez”) alla 15 era favorevole a me, come nelle ultime edizioni, mentre Dovizioso era molto forte nel primo settore e nell’ultimo. Questa volta non ho voluto aspettare l’ultima curva come le altre volte per non farmi fregare da Andrea. Penso di avere vinto grazie alla scelta della gomma, perchè sennò la Ducati probabilmente mi avrebbe battuto.

Foto: Valerio Origo