Marc Marquez, GP Aragon 2018: “Ho commesso un errore nell’ultimo tentativo. Sarà sfida con la Ducati”

Marc Marquez ha fatto segnare il terzo miglior tempo nelle qualifiche del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica iridata partirà in prima fila alle spalle delle due Ducati ufficiali di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, che sono riuscite a piazzare il giro buono all’ultimo tentativo. Il nativo di Cervera era riuscito a fare già il miglior tempo nel primo run ma non è riuscito a migliorarsi con gli ultimi due tentativi, anche a causa del traffico.

Marquez ha poi analizzato la sua strategia nell’ultimo run, in cui ha provato a seguire il suo diretto rivale Dovizioso: “Su questa pista la scia conta moltissimo anche in MotoGP, specialmente se prendi la scia della Ducati visto che hanno una velocità di punta altissima. Ho provato ad adottare una strategia giusta ma ho commesso un errore nella staccata della curva 12 a causa del traffico che si era creato e sono andato troppo lungo. Penso di aver fatto comunque un buon giro e va bene così. Ora ci concentreremo sulla gara, sarà di nuovo una sfida tra me e le Ducati”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo