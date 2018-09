Madrid Challenge by la Vuelta 2018: nella cronometro a squadre si impone il Team Sunweb, Valcar ottima sesta

Non solo gli uomini: sulle strade spagnole si testano anche le ragazze per quanto riguarda lo Women’s World Tour. Appuntamento con il Madrid Challenge by la Vuelta 2018, quarta edizione della manifestazione che però quest’anno cambia la formula, inserendo una doppia tappa (una cronometro a squadre e poi una prova in linea). Oggi si è aperto il programma con la prova contro il tempo per team: a trionfare è stata la Sunweb, detentrice del titolo iridato della disciplina.

Per la compagine olandese, guidata da Ellen Van Dijk, tempo di 17:40 sui 12,6 chilometri completamente pianeggianti con partenza e arrivo in quel di Boadilla del Monte. Velocità media di 42.792 km/h. Seconda piazza per la Wiggle High5 della nostra Elisa Longo Borghini, staccata di 18”. Molto più lontana la Mitchelton-Scott, terza a 46”. In casa Italia ottima performance della Valcar PBM, sesta a 1’14”. Nona l’Alé Cipollini, diciannovesima ed ultima, ma con solo quattro atlete al via, la Bepink.













Foto: Valerio Origo