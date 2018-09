Lotta, Mondiali junior 2018: Simone Fidelbo si arrende ad un passo dal podio, Emanuela Liuzzi ai ripescaggi

Simone Fidelbo ad un passo dal bronzo nella terza giornata dei Mondiali junior 2018 di lotta a Trnava, in Ungheria. L’azzurro ha prevalso nel primo incontro della pool di ripescaggio della categoria -82 kg, battendo 9-0 l’uzbeko Alimov e conquistandosi l’accesso alla finale per il terzo posto.

Ma il turco Saricicek si è rivelato avversario ostico per l’azzurro, che non è riuscito a prendere le misure al suo rivale cedendo 11-2 e rinunciando al sogno del podio. Non è andata bene, neppure a Jacopo Sandron, che al primo turno della pool di ripescaggio della categoria -60 kg è stato sconfitto dal giapponese Yabe, chiudendo mestamente i Mondiali junior con zero vittorie dopo aver conquistato il bronzo agli Europei senior appena qualche mese fa.

Italia sottotono, intanto, nella lotta femminile, che ha avuto inizio oggi con le eliminatorie delle prime cinque categorie di peso. Le tre italiane in gara non sono riuscite a vincere neppure un incontro: Morena De Vita (-59 kg) è stata sconfitta 4-1 nel primo match dall’ungherese Bognar; Eleni Pjollai (-76 kg) ha iniziato il suo torneo dai quarti di finale, ma ha incassato un duro colpo dalla svedese Makota Stroe, che si è imposta per 10-0; Emanuela Liuzzi (-50 kg), infine, ha ceduto per 7-4 alla tedesca Riesterer al termine di un match molto combattuto contro un’avversaria talentuosa e coriacea.

L’approdo della Riesterer in finale, però, ha regalato alla Liuzzi l’opportunità di giocarsi domani le sue chance per il bronzo nella pool di ripescaggio, dove affronterà al primo turno l’atleta di Taipei Hsieh per dare la caccia al primo podio azzurro nel torneo ungherese.













Foto: UWW