Taekwondo, Grand Prix Taoyuan 2018: prima giornata senza acuti per l’Italia. Rotolo fuori agli ottavi, Rizzelli e Milani al primo turno

Prima giornata di gare senza acuti per l’Italia nel Grand Prix di taekwondo a Taoyuan (Taiwan). La migliore azzurra oggi è stata Daniela Rotolo, che però non è riuscita ad andare oltre gli ottavi, mentre al primo turno si sono fermati Cristiana Rizzelli e Matteo Milani. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati.

Partiamo dai -67 kg femminili dove Daniela Rotolo riesce ad avere la meglio al golden point sulla spagnola Jone Magdaleno Albizu, ma poi viene sconfitta 6-3 agli ottavi dalla russa Polina Khan, che nel primo turno aveva eliminato anche Cristiana Rizzelli per 6-4. Le azzurre si sono trovate di fronte un’avversaria molto ostica, infatti Khan è riuscita poi ad arrivare in finale, dove è stata sconfitta dalla statunitense Paige Mc Pherson. Sul terzo gradino del podio salgono invece le coreane Kim Jan-Di e Oh Hyeri.

Passiamo ai +80 kg maschili dove Matteo Milani viene sconfitto nel primo incontro dal gabonese Anthony Obame per 16-3. Anche per lui un sorteggio sfortunato, visto che Obame è riuscito ad arrivare in finale, battuto poi dal russo Vladislav Larin. Completano il podio il britannico Mahama Cho e il cinese Sun Hongyi. Infine nei -68 kg, dove non erano presenti azzurri, successo del coreano Lee Dae-Hoon, che supera in finale l’iraniano Mirhashem Hosseini, mentre al terzo posto si piazzano il brasiliano Edival Pontes e l’atleta di casa Huang Yu-Jen.

Foto: Fita