Lotta, Mondiali Junior 2018: arriva la prima medaglia per l’Italia, Aurora Campagna si tinge di bronzo nei -62kg

Da Trnava (Slovacchia) giunge la prima medaglia della nazionale italiana ai Mondiali junior di lotta 2018. Dopo aver sfiorato addirittura la finale per l’oro, Aurora Campagna sale sul gradino più basso del podio nella categoria -62 kg femminile, dopo aver superato la “ripescata” Irina Kuznetsova (Kazakistan).

Terminato ieri il percorso netto fino alla semifinale, persa 3-1 contro Nabira Esembaeva (Uzbekistan), la nostra portacolori ha atteso nella sfida per il terzo posto la vincente tra Irina Kuznetsova (Kazakistan) e Krystsina Sazykina (Bielorussia). La prima ha avuto la meglio con il punteggio finale di 12-8, accedendo così all’ultimo atto per la medaglia di bronzo. L’azzurra ha superato la kazaka con un abile 6-1, condividendo dunque il terzo gradino del podio insieme alla russa Daria Bobrulko (vittoria 9-1 contro la cinese Sun Xinyuan). Nella finale per il primo posto medaglia d’oro e titolo iridato alla giapponese Atena Kodama contro l’uzbeka Esembaeva, che aveva eliminato in semifinale l’italiana Campagna.

Nessun italiano impegnato nelle categorie delle specialità freestyle, per l’Italia infatti quella di oggi era l’ultima chance per tornare a casa con un metallo al collo, dato che il fine settimana è dedicato esclusivamente alle gare di lotta libera. Probabilmente ci si aspettava di più dalla rassegna iridata giovanile dopo i sette podi conquistati agli Europei a Roma, anche se si sapeva che la concorrenza asiatica si sarebbe rivelata spietata.

Foto: Fijlkam