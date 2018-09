Lotta, Mondiali Junior 2018: Aurora Campagna in lotta per il bronzo nei -62 kg, svanisce sul più bello il sogno di Emanuela Liuzzi

Aurora Campagna si giocherà il bronzo domani ai Mondiali junior 2018 di lotta a Trnava, in Ungheria. L’azzurra ha compiuto un percorso eccezionale nella categoria -62 kg, sfiorando persino la finale per l’oro.

La nostra portacolori ha superato al primo turno la sudcoreana Ohyoung per aver realizzato l’ultimo punto in un match estremamente equilibrato e concluso sul 2-2. Poi si è esaltata ai quarti contro la svedese Svensson, demolita con un perentorio 10-0, che ha consentito all’azzurra di accedere a tambur battente in semifinale, dove ad attenderla c’era l’uzbeka Esenbaeva, che ha sconfitto l’azzurra al termine di una sfida equilibrata e conclusa sul 3-1 per l’atleta dell’est Europa.

Nella finale terzo posto Aurora Campagna affronterà la vincente della sfida tra la kazaka Kuzntesova e la bielorussa Sazykina per andare a caccia della prima medaglia italiana a Trnava. Podio sfiorato, invece, per Emanuela Liuzzi, che ha vinto ben due sfide nella pool di ripescaggio, superando in successione l’atleta di Taipei Hsieh per 6-1 e la turca Erge per 10-2, salvo cedere sul più bello contro la kazaka Zakshevskaya per 12-0 e dire addio al sogno di cingersi il collo con una medaglia.

Niente da fare, invece, per Carmen Di Dio (-53 kg), sconfitta al primo turno per 6-4 dalla canadese Davis, Elena Esposito (-65 kg), battuta 4-0 dalla bielorussa Eismant, ed Erica Rinaldi (-72 kg), sconfitta 10-6 dalla romena Nitu.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam