Kanstantin Siutsou positivo ad EPO! La Bahrain Merida lo sospende in attesa delle controanalisi

Il ciclista bielorusso Kanstantin Siutsou è stato trovato positivo all’EPO in un controllo antidoping a sorpresa fuori competizione risalente al 31 luglio 2018. La CADF, Cycling Anti-Doping Foundation, ha infatti riscontrato presenza di eritoproietina nel corpo dell’atleta in occasione del controllo di fine luglio. La Bahrain Merida, squadra di appartenenza di Siutsou, ha sospeso il proprio atleta temporaneamente in attesa delle eventuali controanalisi, che l’atleta ha il diritto di richiedere. L’UCI non fa ulteriori commenti al riguardo ma il corridore è temporaneamente sospeso dall’attività in attesa che si arrivi alla soluzione della questione.

Il corridore bielorusso è un classe 1982 ed è professionista dal 2005. In carriera vanta un titolo di campione iridato in linea Under 23 nel 2004 a Verona ed una medaglia di bronzo nella cronometro a squadre iridata in Toscana nel 2013.