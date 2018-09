LIVE USA-Russia volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: Campioni d’Europa obbligati a vincere, gli americani per la semifinale!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Posta in palio elevatissima al Pala Alpitour di Torino dove si entra nel vivo della terza fase della rassegna iridata.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.













16.54: E’ il momento degli inni nazionali. Si comincia da quello russo

16.51: Entrano in campo le due squadre con la solita scenografica presentazione

16.45: Le due squadre si sono già affrontate nella prima fase a Bari. Vittoria per gli Stati Uniti per 3-1. Un risultato che permetterebbe agli americani di staccare il pass per le semifinali, mentre i russi in quel caso sarebbero eliminati

16.42: Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e spettacolare aperta a ogni risultato in cui può succedere davvero di tutto e in cui le due squadre si fronteggeranno a viso aperto. Da una parte le bordate di Mikhaylov e i muri di Muserskiy, dall’altra attaccanti di lusso come Anderson, Russell e Sander: tanti duelli in campo, battaglie tra fenomeni che ci faranno divertire con vista sulle semifinali.

16.39: Questa volta gli uomini di Shliapnikov vanno a caccia del pronto riscatto per continuare a sognare in grande e confermare il loro ruolo di favorita nonostante il ko di ventiquattro ore fa ma si troveranno di fronte lo squadrone di Speraw che vuole fare la voce grossa.

16.34: I Campioni d’Europa, ieri sconfitti dal Brasile dopo essere stati avanti per 2-0, sono obbligati a vincere per continuare a sperare nelle semifinali mentre gli americani vogliono prendersi nuovamente lo scalpo di lusso per volare immediatamente tra le quattro grandi del Pianeta e poi giocarsi il primo posto nel girone contro i verdeoro.

16.30: Cominciamo la nostra diretta di Usa-Russia

