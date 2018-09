LIVE Roma-Lazio in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Sarà un sabato calcistico emozionante in Serie A. Non solo Juventus-Napoli, ma la settima giornata verrà aperta dal derby della Capitale. Allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Lazio, una delle partite più sentite della stagione, una vera e propria sfida tra le tifoserie e tra due compagini rivali per eccellenza. In palio la supremazia cittadina come sempre ma non solo: i biancocelesti stanno attraversando un eccellente periodo di forma, vengono da quattro vittorie consecutive e sono lanciatissimi in campionato mentre i giallorossi si sono rialzati soltanto nel turno infrasettimanale e vogliono rimontare i punti persi nelle scorse giornate

Roma-Lazio si giocherà alle 15.00 per evitare problemi di ordine pubblico che possono verificarsi con maggiore facilità in serata e per permettere agli uomini di Eusebio Di Francesco di avere il giusto riposo prima della partita di Champions League. Attesa per i grandi duelli della sfida: da una parte Dzeko e Pastore e dall’altra Immobile e Milinkovic-Savic. Si preannuncia grande spettacolo in campo e sugli spalti con le consuete coreografie emozionanti.

ROMA-LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa alle ore 15.00 in diretta tv su Sky Sport Serie A HD e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto Gennaro Di Rosa/Shutterstock