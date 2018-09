LIVE Parma-Juventus, Serie A in DIRETTA: i Ducali sognano lo sgambetto alla Vecchia Signora

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, hanno intenzione di continuare a stupire e proveranno a regalarsi una notte magica al cospetto dei campioni d’Italia in carica. La Juventus, intanto, farà leva sulla classe immensa di Cristiano Ronaldo, che confida di sbloccarsi stasera dopo due partite in cui è andato più volte al tiro senza mai poter alzare le braccia al cielo. Alle spalle del fuoriclasse lusitano graviteranno Dybala e Douglas Costa, che completano un reparto offensivo davvero formidabile. Sul fronte opposto, però, Inglese non è intenzionato a fare sconti. E il suo senso del gol potrebbe rivelarsi una bella gatta da pelare per Chiellini e Bonucci. Seguite con noi, a partire dalle ore 20.30, le emozioni del match tra Parma e Juventus minuto per minuto attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com