Oggi, sabato 1° settembre, lo stadio “Ennio Tardini” sarà teatro dell’anticipo delle ore 18.00 del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra Parma e Juventus, valido per la terza giornata.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri scende sul campo parmense desiderosa di allungare la propria striscia di successi, dopo le vittorie ottenute contro il ChievoVerona e la Lazio. Pur senza incantare, la Vecchia Signora ha centrato l’obiettivo e sono stati alcuni colpi dei singoli a fare la differenza: si pensi al gol di Bernardeschi negli ultimi minuti contro i clivensi oppure alla conclusione magistrale di Pjanic contro i biancocelesti. La qualità del roster dei campioni d’Italia è tale che, in qualsiasi momento, i gol possano arrivare in qualsiasi momento e per le compagini avversarie son dolori.

In casa ducale, dunque, la partita ha i contorni dell’impresa. Affrontare una corazzata di questo genere non sarà affatto semplice ma la squadra di D’Aversa non vuol certo sfigurare davanti al proprio pubblico, pur al cospetto di una formazione di questa levatura. Gli emiliani dovranno puntare le loro fiches sulla compattezza e l’applicazione in fase di non possesso palla per complicare le trame di gioco bianconere ed uscire dal campo con un risultato positivo.

Tuttavia questo match vuol essere l’occasione per Cristiano Ronaldo di sbloccarsi, dopo le prime due partite a secco di gol, fallendo anche delle chance clamorose, ricordando la rete mancata contro i laziali. Allegri dovrebbe puntare sul solito 4-2-3-1 con Cuadrado, Dybala e Douglas Costa ad assistere il lusitano. Ne vedremo delle belle.

LIVE Parma-Juventus, come vederla in tv. C’è Dazn. Orario e programma

Sabato 1° settembre

ore 20.30 Parma-Juventus – Diretta su DAZN e DIRETTA LIVE testuale su OASport. Il match sarà disponibile sui seguenti dispositivi:

online, su www.dazn.it, tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer

su Smart TV Samsung Tizen (modelli 2017–2018), LG WebOS TV e Android TV

su dispositivi connessi come Apple TV e Chromecast

su smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS

sulle console di gioco Playstation 4 e Xbox One

Inoltre, usufruendo di device connessi come Apple TV, Chromecast e Amazon Fire TV Stick, è possibile guardare DAZN su ogni TV, anche se questa non offre supporto diretto. Il primo mese di prova è gratuito e in questo periodo non sarà addebitato nessun importo. Sarà possibile sospendere o disdire l’abbonamento in ogni momento. Ci sarà disponibilità anche sui modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet prima dell’inizio della Serie A. L’app di DAZN verrà aggiunta a breve anche sui decoder Sky Q e sulle Panasonic Smart TV. E’ possibile associare fino a sei device per ogni account, due dei quali possono essere utilizzati contemporaneamente. Per accedere al servizio basterà registrarsi sul sito e creare un account.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com