LIVE Pagelle Portogallo-Italia in DIRETTA: i voti della seconda giornata di Nations League

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. A Lisbona gli azzurri vanno a caccia di una vittoria di lusso contro i Campioni d’Europa privi di Cristiano Ronaldo: serve un successo in trasferta per continuare a sperare nel primo posto nel girone e dunque ambire alla qualificazione alla Final Four. Roberto Mancini cambierà ben 9 undicesimi della formazione che venerdì ha pareggiato a Bologna contro la Polonia.

DONNARUMMA: 6. Si fa trovare pronto sulle incursioni dei portoghesi.

ROMAGNOLI: 6,5. Salvataggio provvidenziale sulla riga per evitare il vantaggio del Portogallo al 27′.

LAZZARI: 4. Si fa sempre trovare impreparato in fase difensiva, stenta in fase di spinta, dalla sua parte il Portogallo domina in maniera chiara e netta.

JORGINHO: 5. Fatica a impostare la manovra, l’Italia ha difficoltà costanti.

CRISTANTE: 5. Un suo tocco di tacco in area rischia di generare un autogol ma è soprattutto a centrocampo che non riesce a svolgere il compito che gli è chiesto.

CHIESA: 5,5. Per il momento anche lui è poco imballato, ha pochi palloni a disposizione e non riesce a fare velocità.

IMMOBILE: 5,5. Dovrebbe aiutare a tenere alta la squadra da vera punta centrale ma fatica a prendere le misure alla difesa portoghese.

ZAZA: 5. Pochi inserimenti, da esterno stenta a decollare.

Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Ruben Neves, William Carvalho, Pizzi; Bruma, André Silva, Bernardo Silva

