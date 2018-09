LIVE Pagelle Italia-Polonia, Nations League 2019 in DIRETTA: tutti i voti in tempo reale

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna andrà in scena la prima partita della competizione per la nostra Nazionale che affronterà i biancorossi in un incontro già molto importante per la conquista del primo posto nel girone e dunque per la qualificazione alla Final Four delle neonata competizione organizzata dalla UEFA.

Gli azzurri ripartono da qui una lenta e difficile risalita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, serve subito una vittoria per cercare di rinascere. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019: i voti in tempo reale degli azzurri in campo per sapere come stanno giocando.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

ITALIA:

DONNARUMMA: 7,5. Due miracoli stellari del portierone nella prima mezz’ora. Non può nulla sul gol.

BIRAGHI: 5. Gioca titolare al posto di Criscito, prima uscita non semplice. Anche lui arriva in ritardo in occasione del gol polacco.

CHIELLINI: 6. Prima da capitano dopo l’era Buffon, al centro fa buona guardia.

BONUCCI: 6. Per il momento fa buon lavoro al centro.

ZAPPACOSTA: 5. Spinge abbastanza poco sulla fascia.

GAGLIARDINI: 5. Fatica troppo a centrocampo, mancano fluidità e incisività.

JORGINHO: 4. Perde la palla da cui nasce il vantaggio della Polonia.

PELLEGRINI: 5. I pochi minuti in campo si fanno sentire.

INSIGNE: 5,5. Deve fare più movimento.

BALOTELLI: 4. Prestazione lacunosa, non riesce a tenere alta la squadra e si fa vedere poco in avanti. Mai pericoloso.

BERNARDESCHI: 5. Si divora una grandissima occasione da gol al 37′, una chance che non si poteva e doveva sprecare!

POLONIA:

Fabianski 6; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Blaszczykowski, Krychowia, Klich, Kurzawa; Zielinski 7; Lewandowski 6.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com