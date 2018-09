LIVE Mondiali Volley 2018, Italia-Giappone in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv

Oggi domenica 9 settembre, alle ore 19.30, l’Italia farà il proprio debutto ai Mondiali 2018 di volley maschile: al Foro Italico di Roma, di fronte a 11mila spettatori, la nostra Nazionale affronterà il Giappone partendo con tutti i favori del pronostico. Esordio nella competizione iridata per gli azzurri che vanno subito a caccia della vittoria contro la compagine del Sol Levante, inferiore tecnicamente ma con tante voglia di balzare agli onori della ribalta e di mettere in difficoltà i padroni di casa. I ragazzi del CT Chicco Blengini non vogliono fermarsi di fronte a nulla, sicuramente sentiranno l’emozione del momento ma hanno tutte le carte in regola per incominciare con il piede giusto questa avventura.

Si riparte dai fuoriclasse Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, dalla regia di Simone Giannelli, dal libero Massimo Colaci e da Filippo Lanza. I vicecampioni olimpici vogliono sognare in grande, primo ostacolo assolutamente alla portata per questa Italia che punta al colpaccio e che non può farsi intimorire da Nishida e compagni. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia-Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.