LIVE Milano-Torino, Finale Supercoppa Italiana basket 2018 in DIRETTA: piemontesi sul +1 (21-20) a fine primo quarto

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Torino, finale della Supercoppa Italiana 2018 di basket. Si assegna il primo trofeo dell’anno e la cornice sarà il nuovo PalaLeonessa a Brescia. L’Olimpia cerca il terzo titolo consecutivo in questa competizione, mentre per la Fiat sarebbe la prima storica affermazione. Milano è reduce dalla netta vittoria in semifinale proprio contro i padroni di casa di Brescia (81-59) grazie soprattutto alle due ottime prestazioni dei nuovi arrivati Nedovic (record di triple in una partita della Supercoppa) e James. Prima da ricordare anche per Larry Brown, che bagna il suo esordio sulla panchina di Torino con una bella e convincente vittoria 81-72 contro Trento ed oggi si giocherà anche la sua prima finale. Una Fiat che ha avuto moltissimo dai suoi americani, in particolare Tekele Cotton, autore di 21 punti.

28-21 James sbaglia il libero supplementare, ma arriva Gudaitis a rimbalzo

26-21 Si è acceso Mike James, che in penetrazione alza tantissimo il pallone e si becca anche il fallo di Cusin

22-21 Tap in vincente di Kuzminskas ad aprire il secondo quarto

FINE PRIMO QUARTO! Alla prima sirena è Torino avanti di un punto. Ottimo impatto soprattutto della panchina della Fiat con Carr già a quota sei punti. Gli stessi di Vladimir Micov in casa Milano.

20-21 Tripla anche di Amedeo Della Valle. Ultima azione del quarto per Torino

17-21 Altra tripla di Carr. Timeout per Pianigiani. Un minuto a fine primo quarto

17-18 Tripla sulla sirena dei 24 secondi di Carr. Torino di nuovo avanti.

17-15 Micov una sentenza dall’angolo. Altra tripla

14-15 Schiacciata di Cusin. Tre minuti e mezzo a fine primo quarto

14-13 Pazzesca bomba di Micov

11-13 Tap in del sorpasso di Wilson

11-9 James alza la parabola e trova solo la retina in penetrazione

7-7 Risponde dall’arco Rudd

7-4 Tripla di Brooks

4-4 Reazione di Torino che la rubata e schiacciata di Cotton pareggia i conti

4-0 Liberi per Gudaitis

2-0 Primo canestro della partita un jumper di Nedovic

18.00: E’ il momento della palla a due. Gudaitis contro McAdoo

17.56: Risuona l’Inno d’Italia a Brescia

17.53: E’ il momento della presentazione delle due squadre

17.51: Come accaduto ieri nel roster di Milano sarà ancora Kaleb Tarcezwski a restare fuori tra gli stranieri. Nella Fiat, invece, sicuro assente Carlos Delfino che va comunque in panchina

17.50: “Oggi la chiave sarà quella di non avere pause e di evitare il contropiede di Torino. Dovremo proteggere l’area ed in attacco bisogna mantenere flusso e continuare a far circolare la palla. Serve un passo avanti ulteriore rispetto a ieri”, le parole invece di Simone Pianigiani

17.48: “Sono soddisfatto, ma dovremo giocare ancora meglio di quello fatto contro Trento. Dovremo aumentare il nostro ritmo” le parole prima della finale di Larry Brown ad Eurosport

17.46: Milano ha dimostrato contro Brescia di essere una corazzata e soprattutto Simone Pianigiani ha a disposizione una panchina lunghissima e ricca di talento e tante soluzioni diverse. Dall’altra parte, però, c’è una Torino che non avrà nulla da perdere e che dovrà fare affidamento sui suoi americani.

17.40: I migliori di Milano e Torino nelle due semifinali sono stati Nemanja Nedovic (23 punti) e Tekele Cotton (21). Sono stati loro i protagonisti delle due vittorie

17.34: Sarà una partita emozionante per Larry Brown, anche se è un coach che ha vinto e giocato Finals NBA. Alla sua prima esperienza in panchina lontano dall’America, gioca subito un match per il titolo e sarebbe una prima storica per Torino.

17.30: L’Olimpia è ovviamente favorita e punta a vincere la sua terza Supercoppa consecutiva. In semifinale contro Torino i nuovi arrivati Nedovic e James hanno già fatto vedere quanto il reparto piccoli di Milano sia eccezionale

17.25: Cominciamo la diretta della finale della Supercoppa Italiana 2018

