LIVE Italia-Slovenia, Mondiali 2018 in DIRETTA: a che ora comincia e come vederla in tv

Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Slovenia ai Mondiali 2018 di volley maschile: ultima partita della prima fase per la nostra Nazionale che andrà a caccia di una vittoria davanti a 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze. Gli azzurri vogliono a tutti i costi il successo per presentarsi a punteggio alla seconda fase in programma nel weekend a Milano: infilare la quinta affermazione consecutiva, magari da tre punti, permetterebbe ai ragazzi del CT Chicco Blengini si aumentare il numero di possibilità di accedere alla Final Six.

Si preannuncia però una partita molto difficile, Ivan Zaytsev e compagni se la dovranno infatti vedere contro gli ostici balcanici che tre anni fa ci eliminarono nella semifinale degli Europei. L’attacco atomico composto da Mitja Gasparini, Tine Urnaut e Klemen Cebulj può davvero fare paura ma l’Italia ha tutte le carte in regola per imporsi e continuare a sognare dopo aver battuto Giappone, Belgio, Argentina e Repubblica Dominicana. Si riparte dalle bombe di Ivan Zaytsev ma anche dalla regia di Simone Giannelli e dall’estro di Osmany Juantorena.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Slovenia

ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.