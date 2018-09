L‘Italia se la vedrà contro la Repubblica Dominicana nella quarta partita della pool A dei Mondiali di volley maschile. Il match si disputerà al Mandela Forum di Firenze domenica 16 settembre alle ore 21:15. Un incontro nel quale gli Azzurri si aspettano di centrare il bersaglio grosso per continuare la propria rincorsa verso le fasi finali. Non saranno ammesse distrazioni per i nostri portacolori, obbligati a dare il meglio davanti al pubblico toscano, desideroso di vedere una grande pallavolo.

I ragazzi del CT Chicco Blengini dovrebbero essere chiamati alla più classica delle passeggiate caraibiche ma attenzione a non sottovalutare un avversario che non ha nulla da perdere e che si dannerà l’anima come hanno già fatto Camerun e Tunisia contro Russia e Serbia, l’Egitto col Brasile o Porto Rico con la Polonia.

LIVE Italia-Repubblica Dominicana, Mondiali 2018 in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Repubblica Dominicana













Foto: Valerio Origo