LIVE Inter-Sampdoria, Serie A in DIRETTA: neroazzurri per svoltare anche in Campionato

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Sampdoria, match valevole la quinta giornata di Serie A 2018-2019. I neroazzurri, reduci dalla clamorosa vittoria in rimonta martedì scorso in Champions League contro il Tottenham, sono impegnati a Genova per svoltare il bilancio negativo finora in avvio di Campionato (4 punti in altrettante partite). Tuttavia la formazione di Spalletti si scontra con una delle squadre più in forma nelle prime battute della massima serie, ovvero la Sampdoria, quarta con sette punti.

L’Inter si affida al proprio capitano Mauro Icardi, autore della rete del momentaneo pareggio contro gli inglesi, al ritorno da titolare dopo la giornata di stop contro il Bologna e l’ingresso in campo nel secondo tempo lo scorso sabato contro il Parma. Il tecnico Luciano Spalletti non dovrebbe ricorrere al turnover, mantenendo dunque Nainggolan in posizione di trequartista (anche se si tiene pronto Keita alle spalle di Icardi) supportato da Perisic e Politano. Tornano a disposizione Lautaro Martinez (in panchina dal primo minuto) e Danilo D’Ambrosio, titolare sulla destra della difesa a quattro al posto di un acciaccato Sime Vrsaljko.

I blucerchiati cercano i tre punti dopo il pareggio 1-1 contro la Fiorentina nel recupero della prima giornata. Nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo tanti dubbi nel reparto offensivo, dato che tra i giocatori in rosa ben quattro attaccanti sono andati a segno più di una volta. Attualmente dovrebbero partire dal primo fischio d’inizio Quagliarella e Defrel, con Caprari alle loro spalle e il polacco Kownacki in panchina. Attenzione in linea mediana al blucerchiato Praet, ballottaggio a sinistra tra Jankto e Barreto.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Sampdoria, anticipo serale del quinto turno della Serie A di calcio, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Fischio d'inizio alle ore 20.30. Buon divertimento!













