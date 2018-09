LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2018 in DIRETTA: le Farfalle vogliono il podio! Obiettivo Tokyo 2020

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica, concorso generale a squadre. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) è finalmente arrivato il giorno dei gruppi che oggi saranno protagonisti nell’all-around: sarà una prova davvero cruciale perché si assegneranno non solo le medaglie iridate ma anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le squadre che saliranno sul podio, infatti, staccheranno automaticamente la qualificazione per i Giochi e chiuderanno la pratica con due anni di anticipo.

L’Italia si presenta tra le grandi favorite della vigilia, desiderosa di dettare legge e prontissima a sfidare le altre corazzate per raggiungere il massimo traguardo. Le Farfalle hanno tutte le carte in regola per puntare al titolo e quantomeno al pass olimpico visto che in stagione hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo e la World Challenge Cup. Alessia Maurelli e compagne, Campionesse del Mondo ai cinque cerci, possono contare su due strabilianti esercizi con cui poter incantare e tenere testa a Russia e Bulgaria, le altre principali candidate al podio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica, concorso generale a squadre: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA