Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: Italia, ora è il tuo momento! Le Farfalle sfidano Russia e Bulgaria per il titolo, in palio i pass per le Olimpiadi

Si decide tutto in un giorno ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica per quanto riguarda i gruppi: dopo cinque giorni riservati alle individualiste, oggi saranno finalmente protagoniste le squadre che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato nel concorso generale e anche per i tre pass in palio per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) conosceremo quali saranno le tre formazioni che si qualificheranno direttamente ai Giochi in programma tra due anni nel Sol Levante, oggi sul piatto ci sono tre biglietti per il Giappone e la lotta per accaparrarseli si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante.

L’Italia si presenta all’appuntamento come una delle grandi favorite della vigilia, non solo in ottica pass olimpico ma anche per la vittoria finale. Le Farfalle scenderanno in pedana con l’obiettivo di salire almeno sul podio ma cercheranno assolutamente di giocarsi il tutto per tutto perché laurearsi Campione del Mondo all-around è una missione che può essere alla nostra portata: le ragazze di Emanuele Maccarani, che nei giorni scorsi hanno sicuramente tratto ulteriori motivazioni dai risultati storici conseguiti da Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, vogliono fare saltare il banco e consacrarsi in una stagione che fino a questo punto è stato magistrale visto che hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo e la World Challenge Cup.

Alessia Maurelli e compagne si presentano all’appuntamento da Campionesse del Mondo al cerchio, dodici mesi fa a Pesaro rimasero giù dal podio nel concorso generale ma questa volta sembrano ancora più forti e concentrate, motivate a ottenere un risultato di assoluto prestigio grazie al quale chiudere la pratica Tokyo con due anni d’anticipo. Le Farfalle vogliono spiccare il volo ma la concorrenza è spietata, si preannuncia una vera e propria battaglia contro altre due corazzate che sono sostanzialmente sul nostro stesso livello: la Russia Campionessa Olimpica, Mondiale ed Europea va a caccia del suo ennesimo oro mentre la Bulgaria ha grande qualità e può puntare al titolo di fronte al proprio pubblico. Da non sottovalutare Ucraina, Bielorussia e Giappone che possono essere le altre outsider quantomeno per il pass olimpico.













Foto: Pier Colombo