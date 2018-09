LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2018 in DiRETTA: le Farfalle per incantare nelle finali di specialità

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Oggi domenica 16 settembre si chiudono i battenti alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria), andranno in scena le Finali di Specialità per i gruppi (prove non olimpiche): l’Italia va a caccia di un nuovo colpaccio dopo aver conquistato l’argento nel concorso generale e la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le Farfalle hanno le carte in regola per conquistare altre medaglia. Prima i cinque cerchi poi l’esercizio misto (tre palle e due funi). Le ragazze di Emanuela Maccarani non vogliono fermarsi e cercheranno di incantare ancora una volta, sfida apertissima con le solite Russia e Bulgaria ma attenzione anche a Giappone, Bielorussia e Ucraina che nell’atto secco possono fare bene.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

14.26 Solo 20.100 per l’Azerbaijan che è terzo dietro a Bulgaria e Giappone. Ora l’Ucraina che proverà a insediarsi sul podio provvisorio, poi tutti con le Farfalle.

14.20 Strepitoso 23.300 della Bulgaria che vola al comando e ipoteca una medaglia in casa. Ora Azerbaijan, non dovrebbe essere della partita per il podio.

14.14 Incredibile prestazione del Giappone! 22.800 delle asiatiche, è un esercizio da medaglia. Vediamo la risposta della Bulgaria.

14.10 Inatteso 19.700 della Francia ma le big faranno sicuramente di più. Vediamo ora cosa può fare il Giappone.

14.05 La Bielorussia si ferma a 18.600, non basterà per una medaglia. Ora la Francia che non ha alcuna velleità.

14.00 INIZIA LA GARA AI CINQUE CERCHI. Parte la Bielorussia che può puntare al podio.

13.58 L’ordine di rotazione ai cinque cerchi: Bielorussia, Francia, Giappone, Bulgaria, Azerbaijan, Ucraina, Italia, Russia.

13.56 Le Farfalle dovranno sfidare le solite Russia e Bulgaria nella caccia per le medaglie. Giappone, Ucraina e Bielorussia le outsider.

13.54 L’Italia vuole essere ancora assoluta protagonista dopo l’argento vinto ieri nel concorso generale con annesso pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

13.52 Oggi sono in programma le Finali di Specialità dei gruppi. Si inizia alle ore 14.00 con quella ai cinque cerchi.

13.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica.

Foto: Renzo Brico