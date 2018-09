Ginnastica, Mondiali 2018: Italia insaziabile, bronzo ai cinque cerchi. Le Farfalle continuano a volare

L’Italia è insaziabile e conquista la medaglia di bronzo nella Finale di Specialità con i cinque cerchi ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Dopo l’argento strappato ieri nel concorso generale, con annessa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le Farfalle non si sono accontentate alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) e sono andate alla caccia di nuove medaglie nelle prove non olimpiche.

Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state un po’ imprecise rispetto ai loro proverbiali standard e si sono fermate a 22.550 riuscendo comunque a salire sul podio anche se il punteggio non è bastato per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Pesaro. Alessia Maurelli e compagne si confermano ai vertici internazionali, oggi si sono dovute arrendere soltanto alla Bulgaria padrona di casa (23.300) e al redivivo Giappone (22.800) mentre la Russia ha concluso in quarta posizione (20.325) dopo aver vinto l’oro nell’all-around.